Спасавшихся от дронов ВСУ курян вывез мужчина, помогавший Поддубному

Жители Курской области, спасаясь от украинских беспилотников, вынуждены были пережить экстремальные условия. По словам одной из эвакуированных женщин, местные жители, пытаясь укрыться от обстрелов, переправлялись через речку и прятались на муравейнике. Спасение курян стало возможным благодаря мужчине, который ранее помогал раненому военкору ВГТРК Евгению Поддубному.
«На глазах у них [родственников] соседей убили, они через речку пробирались, все были в осоке порезанные... И автоматная очередь над ними, и на муравейнике лежали, не знаю сколько, а над ними дрон кружил, а потом их вывез мужчина, который [Евгения] Поддубного подобрал, нашего корреспондента», — рассказала женщина на допросе у военных следователей. Ее слова передает РИА Новости.
В начале августа в Курской области автомобиль, в котором находился военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, был атакован дроном ВСУ. Тогда появились сообщения о смерти журналиста, однако они не подтвердились. Дмитрий Саблин, заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне, опроверг информацию о гибели военкорра. Поддубный прошел курс лечения, и 13 сентября его выписали из больницы.
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