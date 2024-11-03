Спасавшихся от дронов ВСУ курян вывез мужчина, помогавший Поддубному

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Куряне, пытавшиеся сбежать от БПЛА ВСУ, спаслись благодаря мужчине, который ранее помогал раненному Евгению Поддубному
Куряне, пытавшиеся сбежать от БПЛА ВСУ, спаслись благодаря мужчине, который ранее помогал раненному Евгению Поддубному Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Жители Курской области, спасаясь от украинских беспилотников, вынуждены были пережить экстремальные условия. По словам одной из эвакуированных женщин, местные жители, пытаясь укрыться от обстрелов, переправлялись через речку и прятались на муравейнике. Спасение курян стало возможным благодаря мужчине, который ранее помогал раненому военкору ВГТРК Евгению Поддубному.

«На глазах у них [родственников] соседей убили, они через речку пробирались, все были в осоке порезанные... И автоматная очередь над ними, и на муравейнике лежали, не знаю сколько, а над ними дрон кружил, а потом их вывез мужчина, который [Евгения] Поддубного подобрал, нашего корреспондента», — рассказала женщина на допросе у военных следователей. Ее слова передает РИА Новости.

В начале августа в Курской области автомобиль, в котором находился военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, был атакован дроном ВСУ. Тогда появились сообщения о смерти журналиста, однако они не подтвердились. Дмитрий Саблин, заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне, опроверг информацию о гибели военкорра. Поддубный прошел курс лечения, и 13 сентября его выписали из больницы.

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Жители Курской области, спасаясь от украинских беспилотников, вынуждены были пережить экстремальные условия. По словам одной из эвакуированных женщин, местные жители, пытаясь укрыться от обстрелов, переправлялись через речку и прятались на муравейнике. Спасение курян стало возможным благодаря мужчине, который ранее помогал раненому военкору ВГТРК Евгению Поддубному. «На глазах у них [родственников] соседей убили, они через речку пробирались, все были в осоке порезанные... И автоматная очередь над ними, и на муравейнике лежали, не знаю сколько, а над ними дрон кружил, а потом их вывез мужчина, который [Евгения] Поддубного подобрал, нашего корреспондента», — рассказала женщина на допросе у военных следователей. Ее слова передает РИА Новости. В начале августа в Курской области автомобиль, в котором находился военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, был атакован дроном ВСУ. Тогда появились сообщения о смерти журналиста, однако они не подтвердились. Дмитрий Саблин, заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне, опроверг информацию о гибели военкорра. Поддубный прошел курс лечения, и 13 сентября его выписали из больницы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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