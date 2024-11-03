Названо число иностранцев, отправившихся на СВО со стороны России

Сотрудники миграционной службы Министерства внутренних дел России оказали помощь в решении вопросов статуса иностранца из ближнего зарубежья, принимавшего участие в специальной военной операции. Иностранцу угрожало депортирование и уголовное преследование на родине за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил России, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. По ее данным, всего с начала 2024 года более трех тысяч иностранцев стали россиянами в связи с участием в СВО.
Как сообщила Волк, иностранец подал заявление о приеме в гражданство Российской Федерации, и до окончательного решения по этому вопросу введен мораторий на использование в отношении его принудительных мер, включая выдворение. «С начала текущего года, следуя указу Президента Российской Федерации, российское гражданство по аналогичным мотивам получили 3344 иностранных гражданина», — сообщила Волк.
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