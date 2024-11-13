Лаврентьев: Израиль нанес удар возле российской авиабазы

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Израиль нанес удар рядом с авиабазой Хмеймим в Сирии, российские военные предупредили Тель-Авив
Израиль нанес удар рядом с авиабазой Хмеймим в Сирии, российские военные предупредили Тель-Авив Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

В октябре текущего года Израиль произвел авиаудар вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии, что вызвало резкую реакцию со стороны России. Российские военные сделали представление Тель-Авиву, отметив недопустимость подобных действий. Об этом сообщил спецпредставитель президента России в Сирийской Арабской Республике Александр Лаврентьев.

«Израиль действительно нанес один авиаудар в непосредственной близости от Хмеймима. То есть он не наносил удар непосредственно по авиабазе, потому что это, естественно, имело бы очень негативные последствия, в том числе и для Израиля», — сказал Лаврентьев РИА «Новости». Он уточнил, что Минобороны Российской Федерации выразило недопустимость подобных действий со стороны Израиля, отмечая потенциальную угрозу для жизни российских военнослужащих.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов также надеется на понимание Тель-Авива опасности нанесения ущерба российским силам в регионе. Он подчеркнул необходимость избежать повторения подобных инцидентов в будущем.

С начала октября текущего года вооруженные силы Израиля осуществляют наземную операцию против боевиков шиитской группировки «Хезболла» на территории южного Ливана. Кроме того, продолжаются авиационные удары по объектам не только в Ливане, но и на территории Сирии.

Так в начале ноября Израильская авиация осуществила бомбардировку моста, расположенного в горной местности Джебель-Акрум на севере Ливана. Этот мост, выполняющий функции важного транспортного соединения между приграничными с Сирией районами Аккар и Хермель, был уничтожен в результате авиаудара.

Президент России Владимир Путин пытается не допустить дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке. К погашению конфликта российский лидер подключил Египет.

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В октябре текущего года Израиль произвел авиаудар вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии, что вызвало резкую реакцию со стороны России. Российские военные сделали представление Тель-Авиву, отметив недопустимость подобных действий. Об этом сообщил спецпредставитель президента России в Сирийской Арабской Республике Александр Лаврентьев. «Израиль действительно нанес один авиаудар в непосредственной близости от Хмеймима. То есть он не наносил удар непосредственно по авиабазе, потому что это, естественно, имело бы очень негативные последствия, в том числе и для Израиля», — сказал Лаврентьев РИА «Новости». Он уточнил, что Минобороны Российской Федерации выразило недопустимость подобных действий со стороны Израиля, отмечая потенциальную угрозу для жизни российских военнослужащих. Посол России в Израиле Анатолий Викторов также надеется на понимание Тель-Авива опасности нанесения ущерба российским силам в регионе. Он подчеркнул необходимость избежать повторения подобных инцидентов в будущем. С начала октября текущего года вооруженные силы Израиля осуществляют наземную операцию против боевиков шиитской группировки «Хезболла» на территории южного Ливана. Кроме того, продолжаются авиационные удары по объектам не только в Ливане, но и на территории Сирии. Так в начале ноября Израильская авиация осуществила бомбардировку моста, расположенного в горной местности Джебель-Акрум на севере Ливана. Этот мост, выполняющий функции важного транспортного соединения между приграничными с Сирией районами Аккар и Хермель, был уничтожен в результате авиаудара. Президент России Владимир Путин пытается не допустить дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке. К погашению конфликта российский лидер подключил Египет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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