Лаврентьев: Израиль нанес удар возле российской авиабазы

В октябре текущего года Израиль произвел авиаудар вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии, что вызвало резкую реакцию со стороны России. Российские военные сделали представление Тель-Авиву, отметив недопустимость подобных действий. Об этом сообщил спецпредставитель президента России в Сирийской Арабской Республике Александр Лаврентьев.
«Израиль действительно нанес один авиаудар в непосредственной близости от Хмеймима. То есть он не наносил удар непосредственно по авиабазе, потому что это, естественно, имело бы очень негативные последствия, в том числе и для Израиля», — сказал Лаврентьев РИА «Новости». Он уточнил, что Минобороны Российской Федерации выразило недопустимость подобных действий со стороны Израиля, отмечая потенциальную угрозу для жизни российских военнослужащих.
Посол России в Израиле Анатолий Викторов также надеется на понимание Тель-Авива опасности нанесения ущерба российским силам в регионе. Он подчеркнул необходимость избежать повторения подобных инцидентов в будущем.
С начала октября текущего года вооруженные силы Израиля осуществляют наземную операцию против боевиков шиитской группировки «Хезболла» на территории южного Ливана. Кроме того, продолжаются авиационные удары по объектам не только в Ливане, но и на территории Сирии.
Так в начале ноября Израильская авиация осуществила бомбардировку моста, расположенного в горной местности Джебель-Акрум на севере Ливана. Этот мост, выполняющий функции важного транспортного соединения между приграничными с Сирией районами Аккар и Хермель, был уничтожен в результате авиаудара.
Президент России Владимир Путин пытается не допустить дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке. К погашению конфликта российский лидер подключил Египет.
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