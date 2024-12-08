Президент США Джо Байден подчеркнул, что оценка властей и группировок в Сирии будет основываться на их действиях, а не только на словах. Это заявление было сделано на фоне продолжающейся неопределенности в регионе.
«Некоторые группировки, которые свергли Асада, имеют в своем мрачном послужном списке терроризм и нарушение прав человека. Мы замечаем заявления лидеров этих группировок в последние дни. Сейчас они говорят правильные вещи, но как только у них будет больше ответственности, мы будем оценивать не только их слова, но и действия», — заявил Байден в Белом доме.
В дополнение к этому, он выразил надежду на использование текущей ситуации в Сирии для построения лучшего будущего. Он отметил, что Вашингтон вместе с партнерами намерен активно работать над тем, чтобы возможности для прогресса были реализованы, а риски оставались под контролем.
Недавнее обострение ситуации в Сирии, вызванное атаками экстремистских группировок на правительственные силы в Идлибе и Алеппо, подчеркивает сложность региональной динамики и международные интересы. Это напряжение в регионе усиливает необходимость тщательной оценки действий всех сторон, подчеркнул президент США Джо Байден.
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