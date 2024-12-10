Верующие Дальнегорска оскорбились при виде инопланетянина

В Дальнегорске (Приморский край) иерей Андрей Васякин попросил мэра снести арт-объект в виде пришельца из-за оскорбления чувств верующих. Об этом сообщили в telegram-канале Baza.
«Васякин написал письмо мэру города Александру Теребилову, в котором он „выступил от имени православных христиан“ города, и пожаловался на арт-объект в виде космического пришельца, который выглядит „как демоническое существо“», — указано в сообщении. Васякин попросил убрать такой арт-объект и прекратить установку подобных в городе. По словам иерея, в этом месте каждый год проходит крестный ход и молебен, а значит, пришельцам тут не место.
Арт-объект появился после того, как Дальнегорск прославился чередой загадочных происшествий. 29 января 1986 года вечером жители Дальнегорска заметили летевший с юго-запада красноватого цвета шар, который упал на горе Известковой (сегодня «Высота 611» — прим. URA.RU). Тогда появилось много мнений о происхождении и сущности неопознанного летающего объекта. В январе 1989 года местные уфологи и случайные наблюдатели якобы зафиксировали посадку НЛО буквально в 200 метрах от места катастрофы, однако точного подтверждения этого нет и по сей день.
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