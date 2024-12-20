Узбекистан объявил в международный розыск подозреваемых в покушении на Алламжонова

Узбекистан объявил в международный розыск через Интерпол Расаева и Темирханова
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Следствие объявило в международный розыск Темирханова и Расаева
Следствие объявило в международный розыск Темирханова и Расаева Фото:

Узбекистан через Интерпол объявил в международный розыск Шамиля Темирханова и Бислана Расаева, которые подозреваются в покушении на экс-главу департамента информационной политики администрации президента Комила Алламжонова и главы Национального агентства перспективных проектов (НАПП) Дмитрия Ли. Информация о розыске размещена на сайте Интерпола. 

«Расаев и Темирханов прибыли в Узбекистан разными маршрутами: один нелегально пересек узбеко-кыргызскую границу, второй въехал через контрольно-пропускной пункт „Достлик“», — говорится в данных Интерпола со ссылкой на следователей Узбекистана. Оба мужчины при покушении на Алламжонова действовали по указанию заказчиков. За совершение преступления им обещали 1,5 млн долларов. 

Так, мужчины 26 октября в Узбекистане обстреляли автомобиль марки Range Rover, за рулем которого находился Комил Алламжонов. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг «чеченский след»» при обстреле машины. По его словам, подобное является провокацией.

Расаева обвиняют в нелегальном переходе границы с Кыргызстаном с помощью местных пособников, в незаконной перевозке товаров или предметов, используемых для подготовки преступления. Также двое подозреваемых обвиняются в незаконном хранении и обороте оружия. При обысках у них обнаружили оружие, предположительно, предназначенное для совершения преступления. Кроме того, подозреваемые проходят по статье о несообщении и сокрытии преступления. 

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Узбекистан через Интерпол объявил в международный розыск Шамиля Темирханова и Бислана Расаева, которые подозреваются в покушении на экс-главу департамента информационной политики администрации президента Комила Алламжонова и главы Национального агентства перспективных проектов (НАПП) Дмитрия Ли. Информация о розыске размещена на сайте Интерпола.  «Расаев и Темирханов прибыли в Узбекистан разными маршрутами: один нелегально пересек узбеко-кыргызскую границу, второй въехал через контрольно-пропускной пункт „Достлик“», — говорится в данных Интерпола со ссылкой на следователей Узбекистана. Оба мужчины при покушении на Алламжонова действовали по указанию заказчиков. За совершение преступления им обещали 1,5 млн долларов.  Так, мужчины 26 октября в Узбекистане обстреляли автомобиль марки Range Rover, за рулем которого находился Комил Алламжонов. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг «чеченский след»» при обстреле машины. По его словам, подобное является провокацией. Расаева обвиняют в нелегальном переходе границы с Кыргызстаном с помощью местных пособников, в незаконной перевозке товаров или предметов, используемых для подготовки преступления. Также двое подозреваемых обвиняются в незаконном хранении и обороте оружия. При обысках у них обнаружили оружие, предположительно, предназначенное для совершения преступления. Кроме того, подозреваемые проходят по статье о несообщении и сокрытии преступления. 
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