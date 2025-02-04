На Украине начались протесты против блокпостов на границе с Белоруссией

Жители украинского села, расположенного на границе с Белоруссией, вышли на протесты против блокпостов, выставленных ВСУ. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук.
«Старое Село, Ровенская область — граница с Беларусью. Несколько сотен человек протестуют против блокпостов, которые там установили пограничники», — сообщил Артем Дмитрук в своем telegram-канале. Он отметил, что сельчане требуют убрать рвы и колючую проволоку, которые расположены вокруг села. Также депутат приводит слова местных жителей — они заявляют, что на границе отсутствуют белорусские военные, несмотря на то, что лидер Украины Владимир Зеленский уже несколько лет пугает армией Белоруссии украинский народ.
Ранее стало известно, что ВСУ стягивает тысячи бойцов к белорусской границе. Они разрушают мосты, растягивают колючую проволоку и роют рвы. Украинский МИД тогда заявлял, что Белоруссия якобы совершает недружественные действия по отношению к Украине.
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