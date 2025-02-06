При атаке ВСУ по Белгородской области погибли три человека

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Гладков рассказал об атаке ВСУ на легковой автомобиль с мирными жителями
Гладков рассказал об атаке ВСУ на легковой автомобиль с мирными жителями Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В белгородском селе Логачевка бойцы ВСУ убили трех мирных жителей, применив ударный БПЛА. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

«Беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль. В автомобиле в момент атаки предположительно находились мужчина и две девушки 18 и 14 лет. Они скончались на месте», — сообщил Гладков в telegram-канале. Губернатор также выразил соболезнования родным и близким погибших.

С конца октября 2022 года в Логачевке установлен режим чрезвычайной ситуации, запрещающий въезд в населенный пункт. Посещение объектов, закрытых решением оперативного штаба, строго запрещено, напомнил Гладков.

Ранее, как писал «Ридус», стало известно о еще трех пострадавших жителей Белгородской области. Сообщалось, что инцидент произошел 3 февраля также в результате атаки украинского дрона. 

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В белгородском селе Логачевка бойцы ВСУ убили трех мирных жителей, применив ударный БПЛА. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков «Беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль. В автомобиле в момент атаки предположительно находились мужчина и две девушки 18 и 14 лет. Они скончались на месте», — сообщил Гладков в telegram-канале. Губернатор также выразил соболезнования родным и близким погибших. С конца октября 2022 года в Логачевке установлен режим чрезвычайной ситуации, запрещающий въезд в населенный пункт. Посещение объектов, закрытых решением оперативного штаба, строго запрещено, напомнил Гладков. Ранее, как писал «Ридус», стало известно о еще трех пострадавших жителей Белгородской области. Сообщалось, что инцидент произошел 3 февраля также в результате атаки украинского дрона. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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