При атаке ВСУ по Белгородской области погибли три человека

В белгородском селе Логачевка бойцы ВСУ убили трех мирных жителей, применив ударный БПЛА. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
«Беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль. В автомобиле в момент атаки предположительно находились мужчина и две девушки 18 и 14 лет. Они скончались на месте», — сообщил Гладков в telegram-канале. Губернатор также выразил соболезнования родным и близким погибших.
С конца октября 2022 года в Логачевке установлен режим чрезвычайной ситуации, запрещающий въезд в населенный пункт. Посещение объектов, закрытых решением оперативного штаба, строго запрещено, напомнил Гладков.
Ранее, как писал «Ридус», стало известно о еще трех пострадавших жителей Белгородской области. Сообщалось, что инцидент произошел 3 февраля также в результате атаки украинского дрона.
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