Со стороны российского правительства нет никаких претензий к уже бывшему главе Роскосмоса Юрию Борисову, которого сняли с должности 6 февраля. Об этом рассказал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Он также раскритиковал международных экспертов, которые начали обсуждать трибунал по Украине и высказался по поводу разблокировки соцсети X в России. О чем еще Песков рассказал в ходе конференц-колла — в материале URA.RU.
Причина перестановок в Роскосмосе
Песков заявил, что решение о смене руководителя госкорпорации «Роскосмос» не связано с какими-либо претензиями к предыдущему главе Юрию Борисову. Он добавил, что корпорации необходимо динамично развиваться. Собственно именно по этому перестановки и были инициированы.
Новым руководителем «Роскосмоса» по указу президента Владимира Путина был назначен Дмитрий Баканов. Ранее он занимал должность заместителя министра транспорта, передает 360.Ru. В Кремле уточнили, что пока что встреч между новым руководителем учреждения и президентом Путиным — не запланировано. Однако российского лидера информируют о ходе дел в госкорпорации.
Что Кремль думает об идее Европы создать трибунал
Далее Песков обвинил западные международные структуры и экспертов в игнорировании преступлений киевского режима с 2014 года. Так он отреагировал на инициативу Совета Европы создать «трибунал» для России по Украине. Песков выразил мнение, что международные структуры занимают однобокую позицию и они готовы смотреть на реальное положение дел, передает RT.
Совет Европы недавно проинформировал о том, что международная группа экспертов обеспечила правовую основу для учреждения спецтрибунала, который займется рассмотрением вопроса «агрессии в отношении Украины». Генеральный секретарь Совета Европы, Ален Берсе, отметил, что на последнем собрании был сделан значительный прогресс в деле создания трибунала, однако подчеркнул, что предстоит еще много работы.
Какова вероятность возвращения X в Россию
Пескову также задали вопрос о том, возможно ли официальное возвращение соцсети X в Россию. Он ответил, что для восстановления доступа к американской социальной сети необходимо выполнение определенных требований российского законодательства.
Реакция Пескова на снос московского цирка
В Кремле не занимаются оценкой проектов по сносу и строительству новых объектов, в том числе и проекта большого Московского цирка на проспекте Вернадского. По словам представителя Кремля, оценку проектов должны давать граждане и жители города на основе предложений, разработанных специалистами из мэрии Москвы.
Однако, по его словам, есть уверенность, что все новые проекты будут способствовать дальнейшему развитию Москвы. Песков также подчеркнул, что благодаря усилиям мэрии и жителей столицы Москва стала одним из лучших городов мира по комфорту и красоте.
Реакция Кремля на просьбы жителей Курской области
Родственники жителей Курской области, оказавшиеся в районах под контролем Киева, призывают к созданию гуманитарного коридора для эвакуации своих близких. По данным Кремля, этот вопрос обсуждался в ходе встречи президента России Владимира Путина с Александром Хинштейном, которая прошла 5 февраля, передает MK.RU.
«Ну, обсуждение этого вопроса зависит от контактов, которые осуществляются по линии наших военных. Они, безусловно, не могут осуществляться в публичном режиме, но, конечно же, власти делают все, что можно для оказания помощи нашим людям, нашим гражданам, оказавшимся в сложной ситуации из-за агрессивных действий киевского режима», — сообщили в Кремле.
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