Силовики подтвердили, что напавший на полицейского в Дагестане — сын экс-чиновника

Сын бывшего главы Табасаранского района Дагестана был одним из тех, кто напал на полицейского в Дербенте, подстрелив его. Эту версию журналистам подтвердили в силовых структурах.
«Один из напавших на полицейского в Дербенте является сыном экс-главы Табасаранского района Дагестана», — пояснили в силовых структурах республики. Сообщение передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Дербенте неизвестные подстрелили полицейского. Тот сейчас госпитализирован с тяжелым ранением. Сообщалось, что пострадавшего оперируют.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.