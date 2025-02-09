Силовики подтвердили, что напавший на полицейского в Дагестане — сын экс-чиновника

ТАСС: на полицейского в Дербенте напал сын экс-главы Табасаранского района
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Силовики подтвердили причастность сына экс-чиновника из Дагестана в нападении на полицейского
Силовики подтвердили причастность сына экс-чиновника из Дагестана в нападении на полицейского Фото:

Сын бывшего главы Табасаранского района Дагестана был одним из тех, кто напал на полицейского в Дербенте, подстрелив его. Эту версию журналистам подтвердили в силовых структурах. 

«Один из напавших на полицейского в Дербенте является сыном экс-главы Табасаранского района Дагестана», — пояснили в силовых структурах республики. Сообщение передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Дербенте неизвестные подстрелили полицейского. Тот сейчас госпитализирован с тяжелым ранением. Сообщалось, что пострадавшего оперируют.  

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Сын бывшего главы Табасаранского района Дагестана был одним из тех, кто напал на полицейского в Дербенте, подстрелив его. Эту версию журналистам подтвердили в силовых структурах.  «Один из напавших на полицейского в Дербенте является сыном экс-главы Табасаранского района Дагестана», — пояснили в силовых структурах республики. Сообщение передает ТАСС. Ранее сообщалось, что в Дербенте неизвестные подстрелили полицейского. Тот сейчас госпитализирован с тяжелым ранением. Сообщалось, что пострадавшего оперируют.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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