Минздрав объяснил желание заставить выпускников медвузов пойти на отработку

Минздрав: больше трети выпускников медвузов не идут работать по специальности
© Служба новостей «URA.RU»
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Минздрав прокомментировал решение ввести обязательные отработки для медиков после обучения
Минздрав прокомментировал решение ввести обязательные отработки для медиков после обучения Фото:

Введение обязательных отработок для выпускников медицинских учреждений обосновано отказом молодых специалистов работать по специальности после обучения. Об этом сообщили в Минздраве РФ.

«Около 35% выпускников медвузов и 40% студентов, окончивших колледжи за счет госбюджета, не идут работать в системы здравоохранения... „Выпускники-отказники“ не участвуют „в реализации конституционных прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи“», — передает «Коммерсант» со ссылкой на проект федерального закона.

В случае отказа работать по специальности бывшим студентам придется в двукратном размере компенсировать бюджетные затраты на обучение. Если документ будет принят, то нововведения начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Ранее стало известно, что в России для выпускников медицинских вузов и колледжей, обучающихся за счет бюджета, хотят ввести систему обязательных отработок. По новым правилам, недавние студенты должны будут отработать два или три года в клинике, входящей в систему обязательного медицинского страхования.

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Введение обязательных отработок для выпускников медицинских учреждений обосновано отказом молодых специалистов работать по специальности после обучения. Об этом сообщили в Минздраве РФ. «Около 35% выпускников медвузов и 40% студентов, окончивших колледжи за счет госбюджета, не идут работать в системы здравоохранения... „Выпускники-отказники“ не участвуют „в реализации конституционных прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи“», — передает «Коммерсант» со ссылкой на проект федерального закона. В случае отказа работать по специальности бывшим студентам придется в двукратном размере компенсировать бюджетные затраты на обучение. Если документ будет принят, то нововведения начнут действовать с 1 сентября 2026 года. Ранее стало известно, что в России для выпускников медицинских вузов и колледжей, обучающихся за счет бюджета, хотят ввести систему обязательных отработок. По новым правилам, недавние студенты должны будут отработать два или три года в клинике, входящей в систему обязательного медицинского страхования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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