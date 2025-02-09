Минздрав объяснил желание заставить выпускников медвузов пойти на отработку

Введение обязательных отработок для выпускников медицинских учреждений обосновано отказом молодых специалистов работать по специальности после обучения. Об этом сообщили в Минздраве РФ.
«Около 35% выпускников медвузов и 40% студентов, окончивших колледжи за счет госбюджета, не идут работать в системы здравоохранения... „Выпускники-отказники“ не участвуют „в реализации конституционных прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи“», — передает «Коммерсант» со ссылкой на проект федерального закона.
В случае отказа работать по специальности бывшим студентам придется в двукратном размере компенсировать бюджетные затраты на обучение. Если документ будет принят, то нововведения начнут действовать с 1 сентября 2026 года.
Ранее стало известно, что в России для выпускников медицинских вузов и колледжей, обучающихся за счет бюджета, хотят ввести систему обязательных отработок. По новым правилам, недавние студенты должны будут отработать два или три года в клинике, входящей в систему обязательного медицинского страхования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.