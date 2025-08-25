Трамп пригрозил России последствиями в случае, если Путин и Зеленский не встретятся

Трамп пригрозил России последствиями, если Путин и Зеленский не встретятся
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп заявил, что Россию могут ждать последствия, если встреча Путина и Зеленского не состоится
Трамп заявил, что Россию могут ждать последствия, если встреча Путина и Зеленского не состоится Фото:

Президент США Дональд Трамп предупредил о серьезных последствиях для России. Об этом глава Белого дома заявил, отвечая на вопрос о последствиях для России, если президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский не встретятся.

«Да, последствия могут быть очень серьезными», — приводит слова Трампа «Clash Report». Сообщение опубликовано в telegram-канале.

Ранее Дональд Трамп на саммите в Вашингтоне предлагал европейским коллегам и Украине организовать встречу с Россией, подчеркивая, что инициатива должна исходить от Киева и ЕС. В ходе обсуждения США настаивали на признании Украиной российского контроля над Донбассом и обозначили новые сроки разрешения конфликта. Дата и формат потенциальной встречи между лидерами России и Украины до сих пор не согласованы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп предупредил о серьезных последствиях для России. Об этом глава Белого дома заявил, отвечая на вопрос о последствиях для России, если президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский не встретятся. «Да, последствия могут быть очень серьезными», — приводит слова Трампа «Clash Report». Сообщение опубликовано в telegram-канале. Ранее Дональд Трамп на саммите в Вашингтоне предлагал европейским коллегам и Украине организовать встречу с Россией, подчеркивая, что инициатива должна исходить от Киева и ЕС. В ходе обсуждения США настаивали на признании Украиной российского контроля над Донбассом и обозначили новые сроки разрешения конфликта. Дата и формат потенциальной встречи между лидерами России и Украины до сих пор не согласованы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...