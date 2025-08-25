Трамп рассказал, от чего зависят сроки встречи Путина и Зеленского

Потенциальные сроки встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского зависят исключительно от их личного решения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Это зависит от них. Для танго нужны двое», — приводит слова Трампа «Clash Report». Сообщение опубликовано в telegram-канале.
Американский лидер также подчеркнул, что считает необходимым, чтобы встреча Путина и Зеленского состоялась до его потенциального участия в трехсторонних переговорах. Он добавил, что личный контакт между главами государств может ускорить процесс урегулирования конфликта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.