Трамп рассказал, от чего зависят сроки встречи Путина и Зеленского

Трамп: сроки встречи Путина и Зеленского зависят от их личного решения
Президент США заявил, что встреча лидеров России и Украины зависит только от них
Президент США заявил, что встреча лидеров России и Украины зависит только от них

Потенциальные сроки встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского зависят исключительно от их личного решения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Это зависит от них. Для танго нужны двое», — приводит слова Трампа «Clash Report». Сообщение опубликовано в telegram-канале.

Американский лидер также подчеркнул, что считает необходимым, чтобы встреча Путина и Зеленского состоялась до его потенциального участия в трехсторонних переговорах. Он добавил, что личный контакт между главами государств может ускорить процесс урегулирования конфликта.

