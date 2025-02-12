КГИОП одобрил капремонт станции метро «Технологический институт-2» в Петербурге

На сайте КГИОП 12 февраля было опубликовано положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы на проект капитального ремонта станции метро «Технологический институт-2». Экспертиза внимательно изучила влияние работ на объекты культурного наследия, включая вестибюль станции и прилегающие исторические здания.
«Судя по акту экспертизы, она изучала раздел проекта, который посвящен сохранности объектов культурного наследия: самого вестибюля станции, Дома Е.С. и М. Б. Трофимовых на Бронницкой, 1–3, и „Дома, где жила хореограф Ваганова Агриппина Яковлевна“ по адресу: Бронницкая ул., д. 7», — пишет «Фонтанка». Капремонт включает широкий спектр работ: от устройства гидроизоляции и замены витражей до реставрации мраморной облицовки. Планируется также перепланировка служебных помещений и замена инженерных систем.
Важной частью плана является полное закрытие вестибюля станции на время ремонта, что потребует изменений в организации движения пассажиров. Вход в вестибюль станции «Технологический институт-1» будет осуществляться через выходную лоджию на Загородный проспект, где будут установлены барьеры для разделения потоков пассажиров. Несмотря на масштабные работы, подземная часть станции и пересадочный узел «Технологический институт-1 — Технологический институт-2» продолжат функционировать в штатном режиме на протяжении всего периода ремонта, который регламентирован в 11 месяцев.
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