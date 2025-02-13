В Петербурге девушку госпитализировали из-за воспламенения смартфона в кармане

В конце января в НИИ Джанелидзе была госпитализирована девушка с ожогом ягодичной области. Причиной травмы стало воспламенение аккумулятора смартфона, который находился в заднем кармане ее брюк. Об этом рассказали в пресс-службе НИИ Скорой Помощи им. И. И. Джанелидзе.
«В конце января в институт скорой помощи была госпитализирована молодая пациентка с небольшим, но серьезным ожогом ягодичной области, который возник в результате воспламенения аккумулятора смартфона, находящегося в заднем кармане брюк девушки», — прокомментировал врач-хирург отдела термических поражений института Денис Вагнер пресс-службе в официальной группе ВКонтакте. В данном случае повреждение затрагивает 1% телесной поверхности, при этом оно расположено в функционально важной зоне — на ягодицах. Повреждение находится на границе возможностей самостоятельного восстановления, и исход ситуации остается неопределенным.
Возможны два исхода: либо произойдет естественное заживление, либо потребуется проведение операции по кожной пластике. Лечение может занять от четырех до шести недель в зависимости от необходимости оперативного вмешательства.
Пациентка поделилась своим опытом и планами на будущее, выразив намерение быть более внимательной к использованию электронных устройств. Она подчеркнула важность соблюдения инструкций по зарядке устройств, своевременной замены аккумуляторов и общей осторожности в обращении с электроникой. В НИИ Джанелидзе отмечают, что чаще всего ожоги вызывают проблемы с внешними аккумуляторами, аккумуляторами ноутбуков и электросамокатов.
Напоминаем, что при получении термического ожога необходимо немедленно прекратить воздействие поражающего фактора, охладить место ожога, обработать рану водорастворимыми антисептиками, наложить чистую повязку и обеспечить обильное питье. Важно избегать нанесения на рану жирных кремов или масел. При обширных ожогах следует немедленно вызвать скорую помощь.
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