В белгородском селе при обстреле ВСУ тяжело ранен мирный житель

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Мирный сельчанин госпитализировали с множественными осколочными ранами (архивное фото)
Мирный сельчанин госпитализировали с множественными осколочными ранами (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

При украинском обстреле сел в Белгородской области тяжело ранен мирный житель — он госпитализирован со множественными осколочным поражениями лица и ног. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Ранен мирный житель. Пострадавший со множественными осколочными ранениями лица и ног госпитализирован в Валуйскую ЦРБ», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Его состояние оценивается как тяжелое.

Губернатор рассказал об атаке дронов ВСУ по ряду населенных пунктов в Белгородской области. Из 78 украинских БПЛА были сбиты 58. Также Украиной было совершено 13 обстрелов региона с применением 49 боеприпасов.

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При украинском обстреле сел в Белгородской области тяжело ранен мирный житель — он госпитализирован со множественными осколочным поражениями лица и ног. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Ранен мирный житель. Пострадавший со множественными осколочными ранениями лица и ног госпитализирован в Валуйскую ЦРБ», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Его состояние оценивается как тяжелое. Губернатор рассказал об атаке дронов ВСУ по ряду населенных пунктов в Белгородской области. Из 78 украинских БПЛА были сбиты 58. Также Украиной было совершено 13 обстрелов региона с применением 49 боеприпасов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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