В белгородском селе при обстреле ВСУ тяжело ранен мирный житель

При украинском обстреле сел в Белгородской области тяжело ранен мирный житель — он госпитализирован со множественными осколочным поражениями лица и ног. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Ранен мирный житель. Пострадавший со множественными осколочными ранениями лица и ног госпитализирован в Валуйскую ЦРБ», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Его состояние оценивается как тяжелое.
Губернатор рассказал об атаке дронов ВСУ по ряду населенных пунктов в Белгородской области. Из 78 украинских БПЛА были сбиты 58. Также Украиной было совершено 13 обстрелов региона с применением 49 боеприпасов.
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