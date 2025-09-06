The Sun: в Австралии уволили 65-летнюю сотрудницу банка, которую заменил ИИ

В Австралии 65-летнюю сотрудницу банка уволили после внедрения искусственного интеллекта, который она помогала разрабатывать. Об этом сообщает издание The Sun.
«65-летняя Кэтрин Салливан была уволена в июле после 25 лет работы в банке», — говорится в материале. По данным источника, женщина занималась обслуживанием клиентов и участвовала в тестировании системы Bumblebee AI. Позже ее и часть коллег сократили, объяснив это переходом к новым технологиям.
В пресс-службе банка пояснили, что внедрение искусственного интеллекта направлено на повышение эффективности работы. После запуска Bumblebee AI система не справилась с наплывом обращений, и некоторых сотрудников пригласили вернуться. Однако Салливан отказалась от новой должности, так как та не давала гарантий стабильности. Руководство банка пообещало поддерживать уволенных работников и продолжать внедрение технологий искусственного интеллекта.
В июле этого года компания Microsoft решила уволить девять тысяч сотрудников из-за внедрения искусственного интеллекта. Это сокращение стало самым массовым в истории компании. Представитель компании отметил, что такие организационные изменения необходимы для успеха на динамичном рынке. Ранее Microsoft уже проводила сокращения: в мае 2025 года было уволено шесть тысяч человек, а в январе — две тысячи. В основном увольнения коснулись руководящих должностей среднего звена. По данным на лето 2024 года, в Microsoft работало 228 000 человек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.