The Sun: в Австралии уволили 65-летнюю сотрудницу банка, которую заменил ИИ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудницу банка заменил искусственный интеллект
Сотрудницу банка заменил искусственный интеллект Фото:

В Австралии 65-летнюю сотрудницу банка уволили после внедрения искусственного интеллекта, который она помогала разрабатывать. Об этом сообщает издание The Sun.

«65-летняя Кэтрин Салливан была уволена в июле после 25 лет работы в банке», — говорится в материале. По данным источника, женщина занималась обслуживанием клиентов и участвовала в тестировании системы Bumblebee AI. Позже ее и часть коллег сократили, объяснив это переходом к новым технологиям.

В пресс-службе банка пояснили, что внедрение искусственного интеллекта направлено на повышение эффективности работы. После запуска Bumblebee AI система не справилась с наплывом обращений, и некоторых сотрудников пригласили вернуться. Однако Салливан отказалась от новой должности, так как та не давала гарантий стабильности. Руководство банка пообещало поддерживать уволенных работников и продолжать внедрение технологий искусственного интеллекта.

В июле этого года компания Microsoft решила уволить девять тысяч сотрудников из-за внедрения искусственного интеллекта. Это сокращение стало самым массовым в истории компании. Представитель компании отметил, что такие организационные изменения необходимы для успеха на динамичном рынке. Ранее Microsoft уже проводила сокращения: в мае 2025 года было уволено шесть тысяч человек, а в январе — две тысячи. В основном увольнения коснулись руководящих должностей среднего звена. По данным на лето 2024 года, в Microsoft работало 228 000 человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Австралии 65-летнюю сотрудницу банка уволили после внедрения искусственного интеллекта, который она помогала разрабатывать. Об этом сообщает издание The Sun. «65-летняя Кэтрин Салливан была уволена в июле после 25 лет работы в банке», — говорится в материале. По данным источника, женщина занималась обслуживанием клиентов и участвовала в тестировании системы Bumblebee AI. Позже ее и часть коллег сократили, объяснив это переходом к новым технологиям. В пресс-службе банка пояснили, что внедрение искусственного интеллекта направлено на повышение эффективности работы. После запуска Bumblebee AI система не справилась с наплывом обращений, и некоторых сотрудников пригласили вернуться. Однако Салливан отказалась от новой должности, так как та не давала гарантий стабильности. Руководство банка пообещало поддерживать уволенных работников и продолжать внедрение технологий искусственного интеллекта. В июле этого года компания Microsoft решила уволить девять тысяч сотрудников из-за внедрения искусственного интеллекта. Это сокращение стало самым массовым в истории компании. Представитель компании отметил, что такие организационные изменения необходимы для успеха на динамичном рынке. Ранее Microsoft уже проводила сокращения: в мае 2025 года было уволено шесть тысяч человек, а в январе — две тысячи. В основном увольнения коснулись руководящих должностей среднего звена. По данным на лето 2024 года, в Microsoft работало 228 000 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...