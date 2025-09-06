Фицо разбил вдребезги мечты Украины о скором вступлении в ЕС

Процесс вступления Украины в Европейский союз будет «очень долгим». В этом убежден премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Украина должна будет выполнить все условия, которые связаны с членством в этой организации. Я еще раз сказал это открыто и господину [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, пусть будет готовым к тому, что крупные страны Европейского союза будут чинить огромные препятствия», — отметил Фицо в эфире программы после переговоров с Зеленским в Ужгороде. Он пояснил, что вступление такой большой страны повлечет существенные изменения в сельскохозяйственной политике и распределении финансов.
При этом словацкий премьер подчеркнул, что его страна поддерживает членство Украины в ЕС и готова поделиться опытом вступления в объединение. Также Фицо заявил, что республика не будет отправлять своих военных на Украину в рамках гарантий безопасности, но готова оказывать логистическое содействие.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта провел переговоры с Зеленским. Встреча прошла в Ужгороде. Стороны обсудили участие страны в европейских инициативах, санкционную политику и перспективы интеграции в Евросоюз. Об этом заявил сам Зеленский.
