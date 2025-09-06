Фицо разбил вдребезги мечты Украины о скором вступлении в ЕС

Фицо: вступление Украины в ЕС будет очень долгим из-за препятствий
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Словакия поддерживает членство Украины в ЕС и готова поделиться опытом вступления в объединение
Словакия поддерживает членство Украины в ЕС и готова поделиться опытом вступления в объединение Фото:

Процесс вступления Украины в Европейский союз будет «очень долгим». В этом убежден премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Украина должна будет выполнить все условия, которые связаны с членством в этой организации. Я еще раз сказал это открыто и господину [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, пусть будет готовым к тому, что крупные страны Европейского союза будут чинить огромные препятствия», — отметил Фицо в эфире программы после переговоров с Зеленским в Ужгороде. Он пояснил, что вступление такой большой страны повлечет существенные изменения в сельскохозяйственной политике и распределении финансов.

При этом словацкий премьер подчеркнул, что его страна поддерживает членство Украины в ЕС и готова поделиться опытом вступления в объединение. Также Фицо заявил, что республика не будет отправлять своих военных на Украину в рамках гарантий безопасности, но готова оказывать логистическое содействие.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта провел переговоры с Зеленским. Встреча прошла в Ужгороде. Стороны обсудили участие страны в европейских инициативах, санкционную политику и перспективы интеграции в Евросоюз. Об этом заявил сам Зеленский.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Процесс вступления Украины в Европейский союз будет «очень долгим». В этом убежден премьер-министр Словакии Роберт Фицо. «Украина должна будет выполнить все условия, которые связаны с членством в этой организации. Я еще раз сказал это открыто и господину [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, пусть будет готовым к тому, что крупные страны Европейского союза будут чинить огромные препятствия», — отметил Фицо в эфире программы после переговоров с Зеленским в Ужгороде. Он пояснил, что вступление такой большой страны повлечет существенные изменения в сельскохозяйственной политике и распределении финансов. При этом словацкий премьер подчеркнул, что его страна поддерживает членство Украины в ЕС и готова поделиться опытом вступления в объединение. Также Фицо заявил, что республика не будет отправлять своих военных на Украину в рамках гарантий безопасности, но готова оказывать логистическое содействие. Ранее глава Евросовета Антониу Кошта провел переговоры с Зеленским. Встреча прошла в Ужгороде. Стороны обсудили участие страны в европейских инициативах, санкционную политику и перспективы интеграции в Евросоюз. Об этом заявил сам Зеленский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...