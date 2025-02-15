В Абхазии пройдет второй тур президентских выборов

Президентские выборы в Абхазии не выявили победителя, так как ни один кандидат не набрал более половины голосов. Об этом сообщает ЦИК. Там отметили, что второй тур пройдет с участием Бадры Гунбы и Адгура Ардзинбы.
«В Абхазии на выборах президента ни один кандидат не набрал более половины голосов избирателей. Будет второй тур с участием [Бадры] Гунбы и [Адгура] Ардзинбы», — сообщил председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан.
Ранее сообщалось, что в выборах приняли участие почти 100 тысяч человек, что позволяет говорить о состоявшейся избирательной кампании в республике. В 2020 году в выборах приняли участие 95 109 человек, а в 2014 году — 99 тысяч. Это не сильно отличается от цифр, зафиксированных в этом году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.