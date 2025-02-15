15 февраля 2025

В Абхазии пройдет второй тур президентских выборов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Во второй тур президентских выборов вышли два кандидата - Ардзинба и Гунба
Во второй тур президентских выборов вышли два кандидата - Ардзинба и Гунба Фото:

Президентские выборы в Абхазии не выявили победителя, так как ни один кандидат не набрал более половины голосов. Об этом сообщает ЦИК. Там отметили, что второй тур пройдет с участием Бадры Гунбы и Адгура Ардзинбы.

«В Абхазии на выборах президента ни один кандидат не набрал более половины голосов избирателей. Будет второй тур с участием [Бадры] Гунбы и [Адгура] Ардзинбы», — сообщил председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан.

Ранее сообщалось, что в выборах приняли участие почти 100 тысяч человек, что позволяет говорить о состоявшейся избирательной кампании в республике. В 2020 году в выборах приняли участие 95 109 человек, а в 2014 году — 99 тысяч. Это не сильно отличается от цифр, зафиксированных в этом году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президентские выборы в Абхазии не выявили победителя, так как ни один кандидат не набрал более половины голосов. Об этом сообщает ЦИК. Там отметили, что второй тур пройдет с участием Бадры Гунбы и Адгура Ардзинбы. «В Абхазии на выборах президента ни один кандидат не набрал более половины голосов избирателей. Будет второй тур с участием [Бадры] Гунбы и [Адгура] Ардзинбы», — сообщил председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан. Ранее сообщалось, что в выборах приняли участие почти 100 тысяч человек, что позволяет говорить о состоявшейся избирательной кампании в республике. В 2020 году в выборах приняли участие 95 109 человек, а в 2014 году — 99 тысяч. Это не сильно отличается от цифр, зафиксированных в этом году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...