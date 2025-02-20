В Ленобласти задержан преступник, похитивший в банке 13 миллионов рублей

В поселке Дубки в Ленобласти сотрудниками полиции был задержан гражданин Средней Азии, находившийся в межгосударственном розыске за присвоение денег банка. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«19 февраля в 16:30 сотрудниками Управления уголовного розыска Главка в поселке Дубки Выборгского района Ленинградской области, задержан находящийся в межгосударственном розыске 52-летний гражданин одного из государств Средней Азии, обвиняемый совершении преступления, предусматривающего присвоение или растрату в особо крупном размере, с мерой пресечения — заключение под стражу», — пишет ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.
В период с 2002 по 2004 годы, занимая должность заместителя управляющего банка, он организовал выдачу кредитов на сумму, эквивалентную 13 миллионам российских рублей, без оформления необходимых документов. Эти средства были выделены для погашения ранее выданных кредитов 19 клиентам банка. После выдачи кредитов, деньги были использованы для личных нужд, после чего обвиняемый скрылся от правоохранительных органов, что привело к его объявлению в межгосударственный розыск.
После задержания, мужчина был доставлен в отдел полиции, где ему предстоит дальнейшее разбирательство по обвинению в хищении. Инициатору розыска было сообщено о его задержании.
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