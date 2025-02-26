Российские военные отметили заметное снижение количества бойцов ВСУ в районе Волчанска в Харьковской области. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, отметив катастрофическое положение украинских военных.
«В последнее время фиксируется значительное снижение активности украинских боевиков в районе Волчанска и Липцов. Они ведут, в основном, позиционные бои, а количество накатов на наши позиции сведено к минимуму. Также сокращено использование тяжелых дронов и артиллерии», — сказал Марочко в разговоре с ТАСС, отметив катастрофическое положение ВСУ.
По словам Марочко, на некоторых опорных пунктах противника на харьковском направлении российские бойцы также отмечают снижение численности украинских солдат. Эксперт уточнил, что часть военнослужащих ВСУ покинули свои позиции, расположенные в южной части Волчанска, что свидетельствует о деморализации и снижении боеспособности украинских войск на данном участке фронта.
На днях также сообщалось о заметном продвижении ВС РФ на харьковском направлении. Они смогли взять под контроль большую часть населенного пункта Тополи. Об этом писали российские военкоры. Также сообщалось о больших потерях противника в районе Купянска.
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