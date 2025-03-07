Развеян миф, что зубы мудрости и аппендикс бесполезны

Аппендикс играет роль в поддержании иммунитета, а зубы мудрости могут использоваться для жевания. Об этом сообщила врач-кардиолог, врачом-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Татьяна Симонова в беседе с URA.RU.
«Раньше считалось, что аппендикс — это абсолютно ненужный орган, который только воспаляется и требует удаления. Однако современные исследования показали, что аппендикс играет роль в поддержании иммунитета», — рассказала Татьяна Симонова в беседе с URA.RU. По ее словам, аппендикс является своеобразным резервным иммунным отрядом для организма, поскольку в нем хранятся полезные бактерии, которые восстанавливают микрофлору кишечника после отравлений или инфекций.
Зубы мудрости, когда-то помогавшие предкам человека пережевывать коренья и сырое мясо, стали менее нужными со временем. Однако у некоторых людей они могут использоваться для жевания после прорезания в том случае, если здоровы и правильно расположены.
Также к рудиментам относится орган Якобсона — структура в носовой полости, которая почти не функционирует, добавила врач. Однако, предположительно, этот орган может участвовать в восприятии некоторых запахов на подсознательном уровне.
Все вышеперечисленное относится к рудиментам — органам и структурам, которые в ходе эволюции утратили свое основное значение, но сохранились у человека в измененном виде. Однако, несмотря на то, что первоначальные функции таких органов неактуальны, некоторые из рудиментов не так бесполезны для человека, как принято считать.
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