В РФ могут признать дату окончания Ленинградской битвы днем воинской славы

Путин внес в Госдуму проект об установлении дня воинской славы 9 августа
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Путин внес в ГД проект об установлении дня воинской славы 9 августа
Путин внес в ГД проект об установлении дня воинской славы 9 августа Фото:

Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект о признании 9 августа днем окончания Ленинградской битвы как Дня воинской славы России. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. 

«В соответствии с пунктом „г“ статьи 84 Конституции Российской Федерации вношу в Государственную Думу проект <...> „О днях воинской славы и памятных датах России“, — говорится в документе. Отмечается, что установление 9 августа в качестве Дня воинской славы России позволит подчеркнуть стратегическую важность Ленинградской битвы, которая является самым длительным сражением Великой Отечественной войны.

В официальном документе указывается, что 9 августа 1944 года генерал К.А. Мерецков, командующий Карельским фронтом, издал приказ о завершении наступательной операции в рамках Выборгско-Петрозаводской кампании. Эта операция ознаменовала собой победный завершающий этап Ленинградской битвы. Данная битва была многокомпонентной военной кампанией, объединяющей оборонительные и наступательные действия советских войск, которые проводились с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года.

Основной целью этих действий была защита Ленинграда и уничтожение вражеских сил: германской группы армий «Север» и финских войск, дислоцированных между Онежским и Ладожским озерами, а также на территории Карельского перешейка». Результатом Ленинградской битвы стало не только полное снятие угроз для города, но и освобождение Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и Карелии, а также ликвидация «финского блокадного звена», говорится в документе.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект о признании 9 августа днем окончания Ленинградской битвы как Дня воинской славы России. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.  «В соответствии с пунктом „г“ статьи 84 Конституции Российской Федерации вношу в Государственную Думу проект <...> „О днях воинской славы и памятных датах России“, — говорится в документе. Отмечается, что установление 9 августа в качестве Дня воинской славы России позволит подчеркнуть стратегическую важность Ленинградской битвы, которая является самым длительным сражением Великой Отечественной войны. В официальном документе указывается, что 9 августа 1944 года генерал К.А. Мерецков, командующий Карельским фронтом, издал приказ о завершении наступательной операции в рамках Выборгско-Петрозаводской кампании. Эта операция ознаменовала собой победный завершающий этап Ленинградской битвы. Данная битва была многокомпонентной военной кампанией, объединяющей оборонительные и наступательные действия советских войск, которые проводились с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года. Основной целью этих действий была защита Ленинграда и уничтожение вражеских сил: германской группы армий «Север» и финских войск, дислоцированных между Онежским и Ладожским озерами, а также на территории Карельского перешейка». Результатом Ленинградской битвы стало не только полное снятие угроз для города, но и освобождение Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и Карелии, а также ликвидация «финского блокадного звена», говорится в документе.
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