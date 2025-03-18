ВСУ предприняли попытку прорваться в Белгородскую область на танках

Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорыва в Белгородскую область с использованием танков и боевых бронированных машин. Об этом сообщил telegram-канал «Воевода Вещает».
«Хохлы на нескольких танках и ББМ попробовали заскочить в Белгородскую область. Противник планомерно уничтожается», — говорится в сообщении.
По данным telegram-канала «Два майора», активность наблюдается в районе населенного пункта Графовка. Местные каналы ранее также предупреждали, что дорога от Вязового до Графовки может быть заминирована ВСУ взрывными устройствами.
Сегодня губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области сохраняется тяжелая ситуация из-за обстрелов Краснояружского района. Он отметил, что все ответственные службы находятся в повышенной готовности. Украинские беспилотники сегодня атаковали служебный автобус, в результате чего пострадали минимум три человека.
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