ВСУ предприняли попытку прорваться в Белгородскую область на танках

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ВСУ пытаются прорваться в районе населенного пункта Графовка Белгородской области
ВСУ пытаются прорваться в районе населенного пункта Графовка Белгородской области Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорыва в Белгородскую область с использованием танков и боевых бронированных машин. Об этом сообщил telegram-канал «Воевода Вещает».

«Хохлы на нескольких танках и ББМ попробовали заскочить в Белгородскую область. Противник планомерно уничтожается», — говорится в сообщении.

По данным telegram-канала «Два майора», активность наблюдается в районе населенного пункта Графовка. Местные каналы ранее также предупреждали, что дорога от Вязового до Графовки может быть заминирована ВСУ взрывными устройствами.

Сегодня губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области сохраняется тяжелая ситуация из-за обстрелов Краснояружского района. Он отметил, что все ответственные службы находятся в повышенной готовности. Украинские беспилотники сегодня атаковали служебный автобус, в результате чего пострадали минимум три человека.

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Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорыва в Белгородскую область с использованием танков и боевых бронированных машин. Об этом сообщил telegram-канал «Воевода Вещает». «Хохлы на нескольких танках и ББМ попробовали заскочить в Белгородскую область. Противник планомерно уничтожается», — говорится в сообщении. По данным telegram-канала «Два майора», активность наблюдается в районе населенного пункта Графовка. Местные каналы ранее также предупреждали, что дорога от Вязового до Графовки может быть заминирована ВСУ взрывными устройствами. Сегодня губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области сохраняется тяжелая ситуация из-за обстрелов Краснояружского района. Он отметил, что все ответственные службы находятся в повышенной готовности. Украинские беспилотники сегодня атаковали служебный автобус, в результате чего пострадали минимум три человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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