МО раскрыло потери ВСУ при попытке взять Белгородскую область на квадроциклах

МО: ВСУ потеряли более 70 бойцов при попытке прорваться в Белгородскую область
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ВСУ лишись трех танков при попытке атаковать Белгородскую область
ВСУ лишись трех танков при попытке атаковать Белгородскую область Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 70 бойцов во время попытки прорваться в Белгородскую область на квадроциклах. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«ВСУ за сутки потеряли на белгородском направлении свыше 70 человек», — заявили РИА Новости в ведомстве. По данным министерства, в результате неудачной операции Украина также потеряла три танка и две боевые машины пехоты.

Украинские военные предприняли попытку прорваться в Белгородскую область в ночь на 19 марта, используя небольшой проход, который они пробили техникой. По данным Министерства обороны РФ, в ней приняли участие до 200 военнослужащих и 29 единиц техники. Однако пограничные войска РФ успешно отразили атаку, применив артиллерию против противника. Ведомство считает, что эти действия были предприняты накануне переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа для создания «негативного фона», передает «Национальная служба новостей».

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 70 бойцов во время попытки прорваться в Белгородскую область на квадроциклах. Об этом сообщило Министерство обороны России. «ВСУ за сутки потеряли на белгородском направлении свыше 70 человек», — заявили РИА Новости в ведомстве. По данным министерства, в результате неудачной операции Украина также потеряла три танка и две боевые машины пехоты. Украинские военные предприняли попытку прорваться в Белгородскую область в ночь на 19 марта, используя небольшой проход, который они пробили техникой. По данным Министерства обороны РФ, в ней приняли участие до 200 военнослужащих и 29 единиц техники. Однако пограничные войска РФ успешно отразили атаку, применив артиллерию против противника. Ведомство считает, что эти действия были предприняты накануне переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа для создания «негативного фона», передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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