Трамп обратился к космонавтам после выходки НАСА

Трамп обратился к космонавтам с обещанием лично выплатить зарплату

21 марта 2025 в 23:58 Размер текста - 17 +

Трамп решил помочь астронавтам личными деньгами Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian Президент США Дональд Трамп намерен потратить собственные деньги астронавтам МКС, которым американское космическое агентство не заплатило за сверхурочную работу. Об этом политик заявил во время пресс-конференции в Белом доме. «Мне об этом никто никогда не говорил. Если понадобится, я оплачу все из своего собственного кармана», — заявил Трамп журналистам, слова приводит РИА Новости. Ранее стало известно, что каждому из астронавтов полагается по пять долларов командировочных в сутки за 286 дней пребывания на МКС. Таким образом в дополнение к своей зарплате они обязаны были получить по 1430 долларов. Как сообщало URA.RU, космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов провел последние сутки с американцами на космическом корабле Crew Dragon. Вместе с Горбуновым в космическое путешествие отправились астронавты Ник Хейг, Суни Уильямс и Бутч Уилмор. Спускаемая капсула корабля должна была приводниться в Мексиканском заливе 19 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Дональд Трамп намерен потратить собственные деньги астронавтам МКС, которым американское космическое агентство не заплатило за сверхурочную работу. Об этом политик заявил во время пресс-конференции в Белом доме. «Мне об этом никто никогда не говорил. Если понадобится, я оплачу все из своего собственного кармана», — заявил Трамп журналистам, слова приводит РИА Новости. Ранее стало известно, что каждому из астронавтов полагается по пять долларов командировочных в сутки за 286 дней пребывания на МКС. Таким образом в дополнение к своей зарплате они обязаны были получить по 1430 долларов. Как сообщало URA.RU, космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов провел последние сутки с американцами на космическом корабле Crew Dragon. Вместе с Горбуновым в космическое путешествие отправились астронавты Ник Хейг, Суни Уильямс и Бутч Уилмор. Спускаемая капсула корабля должна была приводниться в Мексиканском заливе 19 марта.