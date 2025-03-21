21 марта 2025

Трамп обратился к космонавтам после выходки НАСА

Трамп обратился к космонавтам с обещанием лично выплатить зарплату
© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп. stock, трамп дональд, stock
Трамп решил помочь астронавтам личными деньгами Фото:

Президент США Дональд Трамп намерен потратить собственные деньги астронавтам МКС, которым американское космическое агентство не заплатило за сверхурочную работу. Об этом политик заявил во время пресс-конференции в Белом доме.

«Мне об этом никто никогда не говорил. Если понадобится, я оплачу все из своего собственного кармана», — заявил Трамп журналистам, слова приводит РИА Новости.

Ранее стало известно, что каждому из астронавтов полагается по пять долларов командировочных в сутки за 286 дней пребывания на МКС. Таким образом в дополнение к своей зарплате они обязаны были получить по 1430 долларов.

Как сообщало URA.RU, космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов провел последние сутки с американцами на космическом корабле Crew Dragon. Вместе с Горбуновым в космическое путешествие отправились астронавты Ник Хейг, Суни Уильямс и Бутч Уилмор. Спускаемая капсула корабля должна была приводниться в Мексиканском заливе 19 марта.

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Президент США Дональд Трамп намерен потратить собственные деньги астронавтам МКС, которым американское космическое агентство не заплатило за сверхурочную работу. Об этом политик заявил во время пресс-конференции в Белом доме. «Мне об этом никто никогда не говорил. Если понадобится, я оплачу все из своего собственного кармана», — заявил Трамп журналистам, слова приводит РИА Новости. Ранее стало известно, что каждому из астронавтов полагается по пять долларов командировочных в сутки за 286 дней пребывания на МКС. Таким образом в дополнение к своей зарплате они обязаны были получить по 1430 долларов. Как сообщало URA.RU, космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов провел последние сутки с американцами на космическом корабле Crew Dragon. Вместе с Горбуновым в космическое путешествие отправились астронавты Ник Хейг, Суни Уильямс и Бутч Уилмор. Спускаемая капсула корабля должна была приводниться в Мексиканском заливе 19 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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