В МИД КНР рассказали, поедут ли китайские миротворцы на Украину

МИД Китая опроверг слухи об участии страны в миротворческой миссии на Украине
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Го Цзякунь заявил, что КНР не будет принимать участие в миротворческих силах на Украине
Го Цзякунь заявил, что КНР не будет принимать участие в миротворческих силах на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министерство иностранных дел Китая официально опровергло слухи об участии страны в миротворческой миссии на Украине после завершения военного конфликта. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

«Я хотел бы подчеркнуть, что соответствующая информация полностью не соответствует действительности», — заявил на недавнем брифинге Го Цзякунь. Его слова передает ТАСС.

Кроме того, представитель китайского МИД выразил желание страны продолжать сотрудничество с международным сообществом. По словам Го Цзякунь, это необходимо для продвижения мирных переговоров и создания условий для прекращения огня и окончания конфликта на Украине.

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Министерство иностранных дел Китая официально опровергло слухи об участии страны в миротворческой миссии на Украине после завершения военного конфликта. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. «Я хотел бы подчеркнуть, что соответствующая информация полностью не соответствует действительности», — заявил на недавнем брифинге Го Цзякунь. Его слова передает ТАСС. Кроме того, представитель китайского МИД выразил желание страны продолжать сотрудничество с международным сообществом. По словам Го Цзякунь, это необходимо для продвижения мирных переговоров и создания условий для прекращения огня и окончания конфликта на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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