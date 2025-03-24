В МИД КНР рассказали, поедут ли китайские миротворцы на Украину

Министерство иностранных дел Китая официально опровергло слухи об участии страны в миротворческой миссии на Украине после завершения военного конфликта. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
«Я хотел бы подчеркнуть, что соответствующая информация полностью не соответствует действительности», — заявил на недавнем брифинге Го Цзякунь. Его слова передает ТАСС.
Кроме того, представитель китайского МИД выразил желание страны продолжать сотрудничество с международным сообществом. По словам Го Цзякунь, это необходимо для продвижения мирных переговоров и создания условий для прекращения огня и окончания конфликта на Украине.
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