Песков: Россия и США не будут подписывать документы по итогам консультаций

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Песков заявил, что РФ и США не намерены подписывать документы
Песков заявил, что РФ и США не намерены подписывать документы Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

По итогам сегодняшних российско-американских консультаций в Саудовской Аравии не планируется подписание каких-либо документов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет. Никаких документов не планируется», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о подписании документов по результатам встречи. Слова Пескова передает ТАСС.

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По итогам сегодняшних российско-американских консультаций в Саудовской Аравии не планируется подписание каких-либо документов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нет. Никаких документов не планируется», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о подписании документов по результатам встречи. Слова Пескова передает ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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