Песков: Россия и США не будут подписывать документы по итогам консультаций

Песков заявил, что РФ и США не намерены подписывать документы
новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
По итогам сегодняшних российско-американских консультаций в Саудовской Аравии не планируется подписание каких-либо документов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет. Никаких документов не планируется», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о подписании документов по результатам встречи. Слова Пескова передает ТАСС.
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