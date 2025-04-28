Польский кандидат в президенты Мачей Мацяк выразил восхищение президентом России Владимиром Путиным. Он отметил его стойкость к давлению со стороны мирового сообщества.
«Никто из нас здесь, в Польше, не справился бы с тем, чтобы выдержать такое давление. Это свидетельствует о том, что он [Владимир Путин] является очень хорошим политиком», — приводит слова Мацяка РИА Новости.
Терпением и выдержкой Путина ранее восхитился бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, пишет RT. О таланте российского президента также высказался бывший член парламента Великобритании и глава «Партии рабочих» Джордж Галлоуэй. Он назвал Россию при Путине одной из самых успешных стран в мире, пишет «Национальная Служба Новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.