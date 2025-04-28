28 апреля 2025

Кандидат в президенты Польши заявил, что восхищается Путиным

Кандидат в президенты Польши Мацяк: Путин — очень хороший политик
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кандидат в президенты Польши симпатизирует Владимиру Путину
Кандидат в президенты Польши симпатизирует Владимиру Путину Фото:

Польский кандидат в президенты Мачей Мацяк выразил восхищение президентом России Владимиром Путиным. Он отметил его стойкость к давлению со стороны мирового сообщества.

«Никто из нас здесь, в Польше, не справился бы с тем, чтобы выдержать такое давление. Это свидетельствует о том, что он [Владимир Путин] является очень хорошим политиком», — приводит слова Мацяка РИА Новости.

Терпением и выдержкой Путина ранее восхитился бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, пишет RT. О таланте российского президента также высказался бывший член парламента Великобритании и глава «Партии рабочих» Джордж Галлоуэй. Он назвал Россию при Путине одной из самых успешных стран в мире, пишет «Национальная Служба Новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Польский кандидат в президенты Мачей Мацяк выразил восхищение президентом России Владимиром Путиным. Он отметил его стойкость к давлению со стороны мирового сообщества. «Никто из нас здесь, в Польше, не справился бы с тем, чтобы выдержать такое давление. Это свидетельствует о том, что он [Владимир Путин] является очень хорошим политиком», — приводит слова Мацяка РИА Новости. Терпением и выдержкой Путина ранее восхитился бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, пишет RT. О таланте российского президента также высказался бывший член парламента Великобритании и глава «Партии рабочих» Джордж Галлоуэй. Он назвал Россию при Путине одной из самых успешных стран в мире, пишет «Национальная Служба Новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...