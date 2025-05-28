В Краснодаре задержан первый замминистр природных ресурсов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Краснодаре задержан Александр Каинов
В Краснодаре задержан Александр Каинов Фото:

В Краснодаре задержан первый заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края Александр Каинов, сообщил источник в правоохранительных органах. По предварительной информации, чиновник подозревается в совершении коррупционного преступления, однако конкретные подробности дела пока не разглашаются.

«В Краснодаре задержан Александр Каинов, первый заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края», — сообщает «Коммерсант». Министр природных ресурсов края Сергей Еремин в комментарии для прессы отметил, что не готов обсуждать ситуацию, связанную с его первым заместителем.

Александр Каинов занимает свою должность с 2018 года. До этого он работал старшим прокурором отдела по надзору за исполнением природоохранного законодательства прокуратуры Краснодарского края.

Бизнес отца Александра Каинова Сергея Каинова также привлекал внимание СМИ и правоохранительных органов. Ранее было возбуждено уголовное дело в связи с приписками при исполнении контрактов на уборку стихийных свалок в Краснодаре, где исполнителем выступала компания УБиС, принадлежащая Сергею Каинову. В 2020 году директор УБиС Дмитрий Анточий был осужден условно за мошенничество.

Задержание Александра Каинова произошло на фоне череды громких коррупционных дел среди высокопоставленных чиновников Краснодарского края. В 2024 году был арестован и заключен под стражу бывший вице-губернатор региона Александр Нестеренко, который признал вину в злоупотреблении должностными полномочиями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Краснодаре задержан первый заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края Александр Каинов, сообщил источник в правоохранительных органах. По предварительной информации, чиновник подозревается в совершении коррупционного преступления, однако конкретные подробности дела пока не разглашаются. «В Краснодаре задержан Александр Каинов, первый заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края», — сообщает «Коммерсант». Министр природных ресурсов края Сергей Еремин в комментарии для прессы отметил, что не готов обсуждать ситуацию, связанную с его первым заместителем. Александр Каинов занимает свою должность с 2018 года. До этого он работал старшим прокурором отдела по надзору за исполнением природоохранного законодательства прокуратуры Краснодарского края. Бизнес отца Александра Каинова Сергея Каинова также привлекал внимание СМИ и правоохранительных органов. Ранее было возбуждено уголовное дело в связи с приписками при исполнении контрактов на уборку стихийных свалок в Краснодаре, где исполнителем выступала компания УБиС, принадлежащая Сергею Каинову. В 2020 году директор УБиС Дмитрий Анточий был осужден условно за мошенничество. Задержание Александра Каинова произошло на фоне череды громких коррупционных дел среди высокопоставленных чиновников Краснодарского края. В 2024 году был арестован и заключен под стражу бывший вице-губернатор региона Александр Нестеренко, который признал вину в злоупотреблении должностными полномочиями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...