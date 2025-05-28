В Краснодаре задержан первый замминистр природных ресурсов

В Краснодаре задержан первый заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края Александр Каинов, сообщил источник в правоохранительных органах. По предварительной информации, чиновник подозревается в совершении коррупционного преступления, однако конкретные подробности дела пока не разглашаются.
«В Краснодаре задержан Александр Каинов, первый заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края», — сообщает «Коммерсант». Министр природных ресурсов края Сергей Еремин в комментарии для прессы отметил, что не готов обсуждать ситуацию, связанную с его первым заместителем.
Александр Каинов занимает свою должность с 2018 года. До этого он работал старшим прокурором отдела по надзору за исполнением природоохранного законодательства прокуратуры Краснодарского края.
Бизнес отца Александра Каинова Сергея Каинова также привлекал внимание СМИ и правоохранительных органов. Ранее было возбуждено уголовное дело в связи с приписками при исполнении контрактов на уборку стихийных свалок в Краснодаре, где исполнителем выступала компания УБиС, принадлежащая Сергею Каинову. В 2020 году директор УБиС Дмитрий Анточий был осужден условно за мошенничество.
Задержание Александра Каинова произошло на фоне череды громких коррупционных дел среди высокопоставленных чиновников Краснодарского края. В 2024 году был арестован и заключен под стражу бывший вице-губернатор региона Александр Нестеренко, который признал вину в злоупотреблении должностными полномочиями.
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