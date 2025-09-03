Мать Кадырова и чеченский полицейский попали в «черный список» Британии

Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 11 позиций
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лондон расширил список антироссийских санкций на 11 позиций
Лондон расширил список антироссийских санкций на 11 позиций Фото:

Великобритания внесла в санкционный список мать главы Чечни Рамзана Кадырова — Аймани Кадырову. Также там оказался чеченский полицейский Замид Чалаев. Об этом говорится в официальном документе, который опубликован минфином Соединенного Королевства.

«Следующие лица были добавлены в консолидированный список, теперь против них будет действовать заморозка активов и запрет на предоставление трастовых услуг <...> Аймани Несиевна Кадырова», — говорится в тексте документа, который опубликован на сайте правительства страны. Кроме того, в список попал командир полка полиции спецназначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике Замид Чалаев.

Также выяснилось, что Великобритания включила в санкционный перечень Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова, осуществляющий благотворительную деятельность. Всего список антироссийских санкций был пополнен на 11 позиций.

Кроме того, туда попала заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. В список санкций также был включен руководитель Федерального подросткового центра Валерий Майоров. Под санкции Лондона попали российское движение детей и молодежи «Движение первых» и всероссийское общественное движение «Волонтеры победы».

В конце июля появилась информация о том, что Лондон ввел санкции в отношении 135 судов, предположительно имеющих связь с Россией. Кроме того, Великобритания ввела ограничения в отношении двух компаний из ОАЭ — Intershipping Services и Litasco Middle East DMCC, пишет RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Великобритания внесла в санкционный список мать главы Чечни Рамзана Кадырова — Аймани Кадырову. Также там оказался чеченский полицейский Замид Чалаев. Об этом говорится в официальном документе, который опубликован минфином Соединенного Королевства. «Следующие лица были добавлены в консолидированный список, теперь против них будет действовать заморозка активов и запрет на предоставление трастовых услуг <...> Аймани Несиевна Кадырова», — говорится в тексте документа, который опубликован на сайте правительства страны. Кроме того, в список попал командир полка полиции спецназначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике Замид Чалаев. Также выяснилось, что Великобритания включила в санкционный перечень Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова, осуществляющий благотворительную деятельность. Всего список антироссийских санкций был пополнен на 11 позиций. Кроме того, туда попала заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. В список санкций также был включен руководитель Федерального подросткового центра Валерий Майоров. Под санкции Лондона попали российское движение детей и молодежи «Движение первых» и всероссийское общественное движение «Волонтеры победы». В конце июля появилась информация о том, что Лондон ввел санкции в отношении 135 судов, предположительно имеющих связь с Россией. Кроме того, Великобритания ввела ограничения в отношении двух компаний из ОАЭ — Intershipping Services и Litasco Middle East DMCC, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...