Во Франции перестанут расти пенсии и выплаты

Премьер Франции Байру предложил отказаться от празднования Дня Победы в стране
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В следующем году во Франции могут поднять налоги для богатых и отменить индексацию пенсий
В следующем году во Франции могут поднять налоги для богатых и отменить индексацию пенсий Фото:

Во Франции в 2026 году планируется повышение налоговой нагрузки на наиболее обеспеченные слои населения с целью уменьшения дефицита государственного бюджета. Об этом рассказал французский премьер-министр Франсуа Байру.

«Мы будем действовать по принципу: кто получает меньше, дает меньше, кто получает больше, дает больше. Мы введем так называемый вклад солидарности для наиболее высоких доходов», — сказал Байру. Трансляция его выступления велась в официальном аккаунте Франции в соцсети X.

Он также отметил, что в 2026 году размер пенсий и других социальных выплат останется на уровне предыдущего года и не будет скорректирован с учетом инфляции. Помимо этого Байру предложил отказаться от двух государственных праздников в стране в целях экономии.

«Я предлагаю отменить два праздничных дня: например, Пасхальный понедельник и День победы 8 мая. Их отмена принесет казне миллиарды евро», — сообщил премьер-министр Франции.

В конце июня сообщалось, что действующий премьер Франций Франсуа Байру теряет популярность среди французов. По данным опроса института Ifop недовольство политиком составило рекордные 80%. Основными факторами недовольства премьера стали скандал в католической школе и ассоциации с бездействием, пишет «Царьград».

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Во Франции в 2026 году планируется повышение налоговой нагрузки на наиболее обеспеченные слои населения с целью уменьшения дефицита государственного бюджета. Об этом рассказал французский премьер-министр Франсуа Байру. «Мы будем действовать по принципу: кто получает меньше, дает меньше, кто получает больше, дает больше. Мы введем так называемый вклад солидарности для наиболее высоких доходов», — сказал Байру. Трансляция его выступления велась в официальном аккаунте Франции в соцсети X. Он также отметил, что в 2026 году размер пенсий и других социальных выплат останется на уровне предыдущего года и не будет скорректирован с учетом инфляции. Помимо этого Байру предложил отказаться от двух государственных праздников в стране в целях экономии. «Я предлагаю отменить два праздничных дня: например, Пасхальный понедельник и День победы 8 мая. Их отмена принесет казне миллиарды евро», — сообщил премьер-министр Франции. В конце июня сообщалось, что действующий премьер Франций Франсуа Байру теряет популярность среди французов. По данным опроса института Ifop недовольство политиком составило рекордные 80%. Основными факторами недовольства премьера стали скандал в католической школе и ассоциации с бездействием, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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