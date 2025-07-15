Во Франции перестанут расти пенсии и выплаты

Во Франции в 2026 году планируется повышение налоговой нагрузки на наиболее обеспеченные слои населения с целью уменьшения дефицита государственного бюджета. Об этом рассказал французский премьер-министр Франсуа Байру.
«Мы будем действовать по принципу: кто получает меньше, дает меньше, кто получает больше, дает больше. Мы введем так называемый вклад солидарности для наиболее высоких доходов», — сказал Байру. Трансляция его выступления велась в официальном аккаунте Франции в соцсети X.
Он также отметил, что в 2026 году размер пенсий и других социальных выплат останется на уровне предыдущего года и не будет скорректирован с учетом инфляции. Помимо этого Байру предложил отказаться от двух государственных праздников в стране в целях экономии.
«Я предлагаю отменить два праздничных дня: например, Пасхальный понедельник и День победы 8 мая. Их отмена принесет казне миллиарды евро», — сообщил премьер-министр Франции.
В конце июня сообщалось, что действующий премьер Франций Франсуа Байру теряет популярность среди французов. По данным опроса института Ifop недовольство политиком составило рекордные 80%. Основными факторами недовольства премьера стали скандал в католической школе и ассоциации с бездействием, пишет «Царьград».
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