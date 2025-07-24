Член Российского футбольного союза ушел добровольцем на СВО

Сотрудник Российского футбольного союза (РФС) Михаил Павлов отправился добровольцем в зону проведения спецоперации. Об этом сообщил журналист Иван Карпов.
«Сотрудник РФС ушел добровольцем на СВО. Речь о Павлове — бывшем офицере безопасности сборной России и главе охранного агентства, которое около 20 лет сотрудничало с РФС, РПЛ и ФНЛ», — написано в telegram-канале спортивного обозревателя.
По словам Карпова, Павлов окончил Высшее иркутское авиационное училище. Затем получил звания капитана запаса ВС РФ, он является мастером спорта по тяжелой атлетике.
URA.RU уже рассказывало про ушедшего на фронт экс-футболиста российской сборной Андрея Соломатина. Ему удалось выжить под обстрелом ВСУ в свой первый день на передовой. Ранее в зоне конфликта погиб победитель Кубка России по легкой атлетике Евгений Катунин, пишет RT.
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