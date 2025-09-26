Путин наградил губернатора Кемеровской области и посла РФ в Сирии

Путин наградил посла РФ в Сирии
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами ряда официальных лиц. Согласно документу, высокой награды — ордена Дружбы — удостоен посол Российской Федерации в Сирии Александр Ефимов.
Отмечается, что этим же указом орденом Дружбы был награжден и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Таким образом, глава государства отметил заслуги обоих представителей власти перед страной.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!