Путин наградил губернатора Кемеровской области и посла РФ в Сирии

Путин наградил посла РФ в Сирии
Путин наградил посла РФ в Сирии Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами ряда официальных лиц. Согласно документу, высокой награды — ордена Дружбы — удостоен посол Российской Федерации в Сирии Александр Ефимов.

Отмечается, что этим же указом орденом Дружбы был награжден и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Таким образом, глава государства отметил заслуги обоих представителей власти перед страной.

