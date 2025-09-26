Участник программы «Время героев» будет развивать российские беспилотники

Кавалер трех орденов Мужества Геннадий Новиков, ранее прошедший второй поток президентской программы «Время героев», назначен помощником управляющего директора по развитию беспилотных авиационных систем корпорации «Ростех». Об этом сообщает официальный сайт проекта «Время героев».
«Сегодня мы работаем над укреплением суверенитета нашей Родины в разных отраслях и наша задача — наращивать этот потенциал, продолжая свою работу в интересах страны на гражданской службе. Я благодарен своему наставнику Сергею Викторовичу Чемезову за доверие и знания, которыми он продолжает со мной делиться, и программе „Время героев“ за новый старт. Сложно переоценить вклад беспилотных систем в нашу победу, с командой продолжим развивать это передовое направление», — сказал Новиков. Его слова приведены на сайте проекта.
Геннадий Новиков родился в 1988 году в поселке Светлогорск Красноярского края. За участие в боях он получил три ордена Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль «За отвагу». Геннадий женат, вместе с женой они воспитывают четверых детей. В июне этого года он стал одним из 85 участников второго набора программы «Время героев», которую предложил президент России Владимир Путин. Эту программу проводит Высшая школа государственного управления Президентской академии. Его наставник гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов отметил, что практический опыт новых сотрудников очень пригодится для развития российских беспилотников.
«Рад, что в команду „Ростеха“ приходят специалисты, обладающие ценным практическим опытом и прошедшие президентскую программу подготовки „Время героев“. Без сомнения, эти компетенции будут востребованы при решении актуальных задач, стоящих перед промышленностью в сфере беспилотных технологий. Именно в условиях боевого применения особенно ясно проявляются сильные и слабые стороны современных БПЛА, а также систем борьбы с ними», — рассказал Чемезов.
Ранее больше 50 участников программы «Время героев» получили новые должности. Среди них — Артем Жога, который стал полпредом президента в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов, избранный главой Тамбовской области, Артур Орлов, теперь руководитель Движения Первых, и сенатор Алексей Кондратьев.
Еще несколько участников программы готовятся перейти на новые места работы. Герой России Владимир Сайбель теперь занимает пост заместителя председателя Комиссии при президенте РФ по делам ветеранов. Мария Костюк, руководитель программы «Время героев», избрана губернатором Еврейской автономной области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.