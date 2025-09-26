Министр обороны наградил отличившихся в СВО военнослужащих

Министр обороны наградил «Золотыми Звездами» отличившихся в СВО военнослужащих
Вместе с медалями участники СВО получили именное оружие
Вместе с медалями участники СВО получили именное оружие Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам специальной военной операции. Торжественная церемония прошла в Национальном центре управления обороной Российской Федерации, сообщает Минобороны.

«Каждый из вас в значительной степени способствует укреплению обороноспособности и защите суверенитета страны, врученные сегодня награды — это знак признания ваших заслуг перед Отечеством», — цитирует Андрея Белоусова telegram-канал Минобороны. Глава военного ведомства лично поздравил военнослужащих, удостоенных высших государственных наград, а также вручил им именное огнестрельное оружие.

По информации министерства, награды получили военнослужащие, проявившие мужество и героизм при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Также министр выразил благодарность за образцовое выполнение служебных обязанностей. Ранее государственные награды вручались и на региональном уровне: в Ишимском районе Тюменской области глава района и военный комиссар передали медали семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Среди награжденных были родственники бойцов, удостоенных медалей «За освобождение Авдеевки», «За отвагу» и других государственных наград.

