Совет Евросоюза ответит за клевету на Усманова

Euronews: адвокат Усманова подаст в суд на Совет Евросоюза за клевету
В случае, если Штайнхефель выиграет апелляцию, то начнет судиться с Советом ЕС по поводу санкций против Усманова, указано в материале СМИ
В случае, если Штайнхефель выиграет апелляцию, то начнет судиться с Советом ЕС по поводу санкций против Усманова, указано в материале СМИ

Совет Евросоюза нарушает личные права российского предпринимателя Алишера Усманова. Об этом заявил немецкий адвокат Йоахим Штайнхефель.

«Совет ЕС нарушает личные права господина Усманова и наносит ущерб его репутации. В демократическом обществе, построенном на принципе верховенства закона, никто — ни государство, ни ЕС — не должен стоять выше закона», — заявил Штайнхефель. Его слова приводит Euronews. Также отмечается, что юрист подал в суд на Совет ЕС за клевету.

Сообщается, что изначально юрист подал в суд на Forbes за утверждения в статье о том, что Усманов «прикрывал президента РФ Владимира Путина», а также якобы решал его «бизнес-проблемы». Тем временем, Совет ЕС использовал данную статью в качестве обоснования для введения санкций против Усманова.

В случае если Штайнхефель сможет выиграть апелляцию, то следом начнет судиться с Советом Евросоюза. По его словам, мнение журналиста не может быть основанием для санкций.

