Павел Дуров лично посетил казахских школьников, чье обучение спонсирует

Основатель Telegram Павел Дуров посетил частную школу IQanat High School в Казахстане. Об этом сообщается на официальном канале образовательного учреждения. В ходе визита предприниматель ознакомился с инфраструктурой школы и провел несколько часов в неформальном общении с учащимися, большинство из которых — дети из сельских районов страны.
«Исторический день в IQanat! В нашу школу к сельским детям приехал попечитель IQanat и основатель Telegram Павел Дуров . Для 500 ребят из аулов это был настоящий праздник — лучше чем день рождения! Лично пообщаться с человеком, чьи проекты имеют более миллиарда пользователей», — отмечается в telegram-канале частной школы.
По словам представителей IQanat High School, встреча с Дуровым произвела сильное впечатление на учеников. Сам Дуров поделился с детьми историями о своем пути в программировании и рассказал о школьных годах. Он также обсудил перспективы развития искусственного интеллекта, подчеркнув, что биотехнологии станут ключевым направлением в ближайшем будущем.
В 2024 году Дуров стал частью сообщества попечителей IQanat и выделил свыше 350 тысяч долларов на образование 12 сельских учащихся из Казахстана, получивших поддержку фонда. Отдельную встречу он посвятил именно своим подопечным. Во время беседы школьники поделились своими успехами: победами в олимпиадах, конкурсах и хакатонах, а также рассказали о собственных проектах в сфере экологии и IT.
