В России облегчают правила поступления на службу в полицию

Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий правила поступления на службу в органы внутренних дел. Документ предполагает отмену института стажеров и испытательного срока для новых сотрудников.
«Данная процедура негативно отражается на процессе комплектования органов внутренних дел»,— отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Информацию передала Парламентская газета.
Вместо испытательного срока для новичков вводится система индивидуального обучения под руководством непосредственного начальства и опытного наставника. При этом сотрудник будет полноценно выполнять служебные обязанности. Также уточняется срок контракта для впервые поступающих на службу — от 1 года до 5 лет. Сейчас такой контракт заключают на четыре года.
Ранее российские депутаты и сенаторы предложили упростить правила устройства на службу в полицию. Законодатели выступили за то, чтобы из процесса подготовки была исключена стажировка. Соответствующий законопроект комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал к принятию в первом чтении. Информацию передает издание RT.
