Муж премьера Дании за счет госбюджета снимет фильм о Зеленском

Кинорежиссер Бо Тенгберг, являющийся супругом премьер-министра Дании Метте Фредериксен, планирует снять документальный фильм о президенте Украины Владимире Зеленском. Об этом сообщает сообщает Ekstra Bladet. Часть денег на съемку фильма поступит из государственного бюджета Дании.
Производством ленты, по информации издания, займется продюсерская компания Seabird Production, совладельцем которой являлся Тенгберг. Отмечается, что в 2024 году компания получила от Датского института кино 190 тысяч крон на создание проекта. Документалисту на время съемок был предоставлен особый доступ к Зеленскому.
По имеющимся сведениям, Тенгберг лично посещал Украину в сентябре. Ранее супруга датского премьера уже критиковали за производство документальных фильмов о политиках на государственные средства.
