В Ленобласти задержан чиновник по делу о взятке

Глава администрации Лужского муниципального района Ленинградской области Юрий Намлиев задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере, что связывает его с подрядчиком обрушившегося в 2023 году моста. Об этом сообщают СМИ.
«По версии следствия, в августе 2024 года подозреваемый получил через посредника в качестве взятки 1 млн рублей за покровительство в заключении контрактов», — пишет портал 78.ru со ссылкой на Следственный комитет РФ. Правоохранительные органы заинтересовались связями Намлиева со строительной компанией «Зенит-Групп», которая выступала подрядчиком при возведении моста в Луге.
Обрушение моста в Луге произошло 22 июля 2023 года во время праздника «Ольгины берега», когда на деревянный мостик поднялось слишком много людей, желавших рассмотреть ладью с княгиней Ольгой. В результате инцидента погиб один человек и пострадали шестеро. Этот мост строила компания «Зенит-Групп», которая работает в Ленинградской области с 2012 года, специализируясь на строительных работах. Ее директором с 2023 года является Владимир Федотов, владеющий 100% долей компании. «Зенит-Групп» участвует в 19 арбитражных делах на общую сумму около 25,7 миллиона рублей, три из которых находятся в производстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.