«Медведь»-хакер, мода на митинги, Путин и протест, который снова слили

13:20 30 декабря 2017 0

2017 год не пройдет незамеченным. Смотрите нашу подборку самых медийных событий года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политическая и общественная повестка уходящего года была более чем насыщена: три волны «губернаторопадов», выборы в регионах, снос хрущевок в Москве и отстранение нашей олимпийской сборной, а главное — выдвижение Владимира Путина на свой четвертый президентский срок. Чтобы вы не забыли о важном, прежде чем подвести свои итоги года, «URA.RU» и «Медиалогия» подготовили рейтинг самых упоминаемых в СМИ событий года.

Первое место занимают новости о спецоперации в Сирии и о том, что 11 декабря Владимир Путин объявил о полном возвращении российского контингента. «Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, своим близким, родителям, женам, детям, друзьям. Родина ждет вас, друзья», — сказал Путин и добавил, что «если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели». Россия начала наносить удары по террористам в Сирии 30 сентября 2015 года по просьбе властей Сирии.

На второй позиции новости об отстранении сборной России от участия в зимней Олимпиаде-2018, а наши спортсмены будут выступать под олимпийским флагом. В случае победы российского атлета во время награждения будут исполнять гимн олимпийского движения. Международный олимпийский комитет (МОК) принял это решение 5 декабря. Также пожизненно вице-премьер РФ Виталий Мутко стал персоной нон грата на Олимпийских играх.

3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт„произошел теракт. По версии Следственного комитета России, его осуществил смертник, уроженец Киргизии, получивший гражданство РФ Акбаржон Джалилов. В результате теракт забрал 15 невинных жизней, пострадали 103 человека. Во многих городах России прошли акции памяти, которые удалось отделить от политических выступлений.

Единый день голосования в России стал четвертым по цитируемости в СМИ. 10 сентября разрешилось 5810 избирательных кампаний различного уровня, а также 242 местных референдума. ЕГД-2017 прошел в 82 субъектах, в 16 регионах выбрали губернаторов: Свердловская область подтвердила полномочия Евгения Куйвашева, а Пермский край проголосовал за назначенного в феврале врио главы региона Максима Решетникова.

15 декабря суд приговорил экс-главу МЭР Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и к штрафу в 130 млн рублей. Его признали виновным в получении взятки в два миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Чиновника также лишили всех госнаград и званий. Улюкаев стал первым министром в России, осужденным за коррупцию.

Сообщения о вмешательстве России в американскую президентскую гонку появились еще в летом 2016 года после взлома серверов Демократической партии США. Хиллари Клинтон утверждала, что в этом виноваты российские хакеры. Она также заявила, что у нее есть «достоверные сведения» о намерении Москвы повлиять на ход выборов. После победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа американские СМИ и спецслужбы продолжают искать «русский след»: как итог — несколько отставок и много репортажей и статей о всесильных хакерах из России.

Седьмое место в рейтинге занимает обсуждение президентских выборов-2018 и выдвижение на них Владимира Путина. О своем желании участвовать в кампании в качестве кандидата глава России заявил 6 декабря во время визита в автоконцерн ГАЗ. Неделей позже, 14 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции, Путин пояснил, что пойдет на выборы без поддержки «Единой России». Во вторник, 26 декабря, инициативная группа в составе 698 человек выдвинула президента в качестве кандидата-самовыдвиженца.

На протяжении всего 2017 года длилось противостояние депутата Госдумы Натальи Поклонской и режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя. Картина о любовной драме между Николаем II и балериной Матильдой Кшесинской стала самой скандальной еще до момента выхода в прокат. Создателей фильма безрезультатно обвиняли в оскорблении чувств верующих и плагиате. Конфликт сопровождался угрозами в адрес режиссера фильма, кинотеатров и зрителей. Активисты организации «Христианское государство — Святая Русь» даже совершили ряд поджогов в знак протеста, но в итоге премьера «Матильды» состоялась 23 октября 2017 года в Мариинском театре Санкт-Петербурга.

Мэр столицы Сергей Собянин объявил о старте программы по расселению и сносу ветхого жилья. В черные списки в основном попали хрущевки. По задумке мэра, за 15 лет будет разрушено более 5 тысяч пятиэтажек. Эта инициатива расколола москвичей на два лагеря — тех, кто поддерживает программу, и тех, кто выступает категорически против. Но к концу года потеряла свою остроту.

Протестные акции оппозиции в России вошли в ТОП-10 самых упоминаемых в СМИ за 2017 год. Самая крупная волна протестов пришлась на 26 марта. Поводом для акций стал фильм «Он вам не Димон». Считается, что эти выступления были крупнейшими с 2011 года. Остальные протесты, заявленные оппозицией в 2017 году, уступали по численности мартовским акциям.

Компания «Медиалогия» составила рейтинг главных российских событий специально для «URA.RU». События ранжируются по сумме заметности сообщений, которые были посвящены конкретному событию. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 43 100 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Данные для рейтинга рассчитаны по российским СМИ на 25.12.2017. Период исследования: 01.01 — 25.12.2017.