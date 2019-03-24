Врач-пульмонолог: «Треть россиян заражена туберкулезом»

24 марта в России отмечается день борьбы с туберкулезом. Болезнь давно перестала быть диагнозом маргиналов: сегодня его называют болезнью молодых (больше всего болеют люди от 18 до 50 лет) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Более 50% человек в 35 лет заражены туберкулезом. А в группе свыше 50-60 лет инфицированы палочкой Коха фактически 100%. Об этом в интервью «URA.RU» рассказал заместитель директора НИИ фтизиопульмонологии при Первом московском государственном медуниверситете Вадим Тестов. Как происходит инфицирование, почему можно всю жизнь прожить с палочкой Коха и не заболеть и, главное, как уберечь себя от туберкулеза — в интервью фтизиатора.

Вадим Тестов хорошо знаком уральской медицинской общественности: несколько месяцев он в качестве «антикризисного управляющего» руководил работой Уральского филиала НИИ фтизиопульмонологии. Это одна из лучших туберкулезных клиник в стране (находится в Екатеринбурге на улице XXII Партсъезда), где занимаются наиболее сложными случаями (например, проводят операции по диагнозу туберкулез костей). Тестов считается одним из лучших в стране специалистов по этой страшной болезни, которой все всегда боятся.

Вадим Тестов — один из лучших в стране экспертов по туберкулезу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Сколько лет Вы уже занимаетесь лечением туберкулеза?

— Более 30 лет. Причем занимался самыми тяжелыми случаями в самое тяжелое время — в 90-е.

— Правда ли, что многие люди являются носителями палочки Коха и при этом не болеют?

— Человек сталкивается с туберкулезом в течение всей жизни. Если брать население в возрасте 35 лет, более 50 процентов людей инфицировано палочкой Коха.

— Каков в целом процент населения инфицирован туберкулезом?

— В разных возрастных группах по-разному: если взять новорожденных, у них риск инфицирования крайне низок, поэтому и процент близок к нулю. А если возьмете возрастные поколения, то в группе свыше 50-60 лет — фактически 100% инфицировано.

Средний уровень инфицированности населения туберкулезом — от 30 до 40 процентов. Но болеют из них меньше процента.

Точнее — 48,3 на 100 000 населения (0,048% — прим. ред.). Можно всю жизнь благополучно жить с микробактерией туберкулеза.

— Вы и у себя не исключаете палочку Коха?

— А как я могу исключить? Я работаю с этим всю жизнь — поэтому я не на 100, а на 200% — носитель инфекции.

— Заболеваемость туберкулезом растет, снижается?

— В последние годы заболеваемость значительно снижается, мы очень рады этому. Но снижение заболеваемости не значит, что ситуация стала хорошей. Это как с деньгами: вы с каждым годом можете зарабатывать чуть-чуть больше денег, но это не значит, что вы стали миллиардером. Снижение по стране хорошее, среди стран мира — мы в лидерах по снижению, но в целом-то ситуация серьезная! По данным ВОЗ, мы — страна, серьезно страдающая от туберкулеза.

— А какова смертность от туберкулеза?

— 6,5 на 100 000 населения (0,006 процента — прим. ред.).

— Как заражаются туберкулезом?

— Главный путь заражения (95 процентов среди всех источников) — воздушно-капельный: взвесь в воздухе от больного человека, которую он выделяет при кашле.

При туберкулезе самый важный момент — короткий миг близкого контакта с зараженным, выделяющим взвесь.

— Какое опасное расстояние?

Проверить, нет ли у вас туберкулеза, можно с помощью флюорографии, проходить которую нужно ежегодно. Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

— Метр, полтора — дальше риск заражения уменьшается в прогрессии. Часто бывают случаи, когда, например, в школе кто-то из персонала заболел, и сразу начинают сеять воздух на туберкулезную палочку (родители требуют провести анализы). Это абсолютно бесполезное занятие. Но у нас даже среди медперсонала много предрассудков, что уж говорить о родителях учащихся.

— Почему бесполезное? Если туберкулезный больной кашлянул, микробактерия разве не находится в воздухе?

— Она не живет в воздухе долго — опускается на пол и там она уже не опасна. Поэтому сеяние воздуха и мытье полов не имеют смысла. Если только вы не будете вдыхать пыль с пола, вы в безопасности.

— Вы говорите, что многие с возрастом получают палочку Коха. А можно ли от нее избавиться, вывести ее из организма?

— Есть профилактическое лечение, и в ряде случае его проводят, но ожидать абсолютного бактерицидного эффекта (чтобы можно было сказать, что у человека не осталось ни одной бактерии) нельзя.

Особенность туберкулеза в том, что микробактерия может внутри организма человека очень хорошо приспосабливаться и длительное время сохраняться.

Гарантировать, что при профилактическом лечении будет достигнут бактерицидный эффект, невозможно.

— Имея в организме микробактерию туберкулеза, можно и начать болеть?

— Если у человека есть палочка Коха, она может «сыграть».

— Тогда почему человек, будучи носителем туберкулеза, не заболевает им?

Возрастные категории населения наверняка инфицированы туберкулезом: если тебе за 50, у тебя 100% есть палочка Коха. Фото: Юлия Фролова © URA.RU

— Человек не болеет туберкулезом, пока ему помогает его иммунная система и пока он не столкнулся с «разрешающими факторами» (сильный стресс, тюрьма). Почему в тюрьмах заболеваемость в сотни раз выше? Туда попадают социально дезадаптированные группы — понятно, что человек получает там много инфекции. Одно дело, вы где-то в транспорте поймали пару-тройку палочек, другое дело к вам подошел бактериовыделитель, который на вас кашляет.

— Тема, которая часто вызывает дискуссии — прививки: их противники выступают в том числе против БЦЖ (прививки против туберкулеза).

— Движение против прививок пришло к нам с Запада — из Европы и Америки, но у них-то этой проблемы не стоит, там шанс встретиться с туберкулезом и заразиться очень небольшой. Хотя в Западной Европе уже доигрались, когда перестали прививать детей от ряда заболеваний — там сейчас эпидпорог по ряду детских инфекций уже превышен…

— Вы же понимаете, почему родители выступают против прививок — из-за осложнений…

— При любой медицинской манипуляции могут быть осложнения. При прививках они встречаются, но в очень небольшом проценте случаев.

Поймите, медики действуют по «закону войны» — минимизации потерь: прививается все население, и у кого-то по статистике обязательно будет осложнение.

Может быть даже трагедия — человек может умереть (такие случае единичны, но бывают). Но если вы не будете прививать людей, то хоронить будете сотнями тысяч.

— Может ли быть туберкулез связан с астмой? С бронхитом?

— Считается, что ряд заболеваний сопутствует заболеванию туберкулеза, в том числе, конечно, заболевания легких. Но не за счет осложнений, приводящим к снижению иммунитета — просто эти пациенты вынуждены постоянно ходить по медицинским организациям, а это — дополнительный фактор заражения. Хотя в целом процент больных туберкулезом среди больных бронхиальной астмой мало чем отличается от среднего. А вот сахарный диабет уже имеет значение.

— А наследственность (например, если кто-то из родни болел туберкулезом)?

— Она играет какую-то роль, но настолько маленькую, что для туберкулеза не имеет значения. Гораздо большее значение имеет контакт с больным человеком.

— Бывший главный фтизиатр Свердловской области Андрей Цветков (ныне — региональный министр здравоохранения) сказал как-то нам в интервью, что врачи- туберкулезники заражаются туберкулезом реже, чем врачи других специальностей. Вы как-то особым образом защищаетесь?

— Нет, просто больше внимания уделяем этому. Вообще, из медиков больше всех подвержены заражению туберкулезом паталогоанатомы, потому что они не знают, с чем имеют дело, когда вскрывают труп: там может быть открытая инфекция, от которой нет средств защиты. Если там вдруг каверна с туберкулезным гноем, и она вскрывается, понятно, что это главный очаг, из которого выделяется очень мощная концентрация бактерий. Сейчас минздрав вводит для патологоанатомов новые рекомендации, там прописана работа в респираторах, как раз по этой причине.

— Какие меры профилактики против туберкулеза?

— Часто называют спорт, закаливания, отсутствие стрессов, но главная профилактика — это неинфицированное население, отсутствие контакта с носителями. Туберкулез — это самая ассоциированная с образом жизни болезнь.

— Тогда ваши рекомендации: что делать, чтобы не заболеть туберкулезом?

— Не воевать, не садиться в тюрьму, не голодать. Самая главная рекомендация: спокойная, сытая, благополучная жизнь, она решает проблему туберкулеза. Медицина при туберкулезе имеет, конечно же, большое значение, но главное — это уровень жизни населения. Чем он выше, тем меньше туберкулеза. Американцы еще в 50-е годы говорили: в помещении, где на каждого живущего остекление 50 квадратны метров, туберкулеза не будет.