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27 апреля 2017
Главные новости Москвы
10:32  27 апреля 2017 10

Патриарх согласовал передачу Исаакиевского собора лично с Путиным

Кирилл патриарх Московский Архив 2010 Челябинск, патриарх кирилл
Патриарх сыграл в истории ключевую рольФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Решающую роль в передаче Исаакиевского собора РПЦ сыграл патриарх Кирилл. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко решил передать собор церкви только после того, как к вопросу подключился предстоятель. Патриарх обсуждал передачу собора с Владимиром Путиным

Согласие президента было получено еще в декабре 2016 года, пишет РБК со ссылкой на собственный источник. О том, что патриарх заручился поддержкой Путина в вопросе передачи собора, изданию рассказали собеседники в церковных кругах и два источника, близкие к Кремлю и РПЦ. Высокопоставленные чиновники в Кремле, в частности первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, о принятом решении не знали.

Официально о том, что президент обсуждал этот вопрос с патриархом, не сообщалось. РБК со ссылкой на источник в музейных кругах Петербурга и собеседников, близких к администрации города, отмечает, что решение о передаче Исаакия Полтавченко принял после встречи с патриархом Кириллом в декабре 2016 года.

Известно, что ранее Полтавченко был против передачи Исаакия, в частности, он выступал против этого в письме на имя главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева от 18 мая 2016 года. В послании губернатор говорил, что «передача соборов в безвозмездное пользование епархии приведет к фактической ликвидации одного из самых востребованных и посещаемых музеев Санкт-Петербурга».

Также стало известно, что собор после передачи РПЦ получит статус патриаршего, передает «Эхо Москвы». Ожидается, все ключевые решения в храме будет принимать патриарх, но к управлению сможет подключиться и епархия

Татьяна Трушина
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