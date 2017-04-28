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28 апреля 2017
11:41  28 апреля 2017 4

Собянин назвал новые условия переселения из пятиэтажек

Форум
Собянин объяснил на пальцах, что и кому дадутФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ряд поправок в проект федерального закона по реновации, отметив, что изменения будут учитывать права и интересы граждан.

Так, уточняется, что жителям сносимых домов, включая ЦАО, гарантированно предоставят новую квартиру в том же районе. Этот момент не коснется Зеленограда и присоединенных территорий, где граждан переселят в границах административного округа. «Будем стремиться предоставить новую квартиру не только в том же районе, но и в том же квартале, в шаговой доступности от старой пятиэтажки», — написал Собянин на своей страничке во «ВКонтакте».

Также при желании жители хрущевок могут отказаться принимать участие в программе реновации на общем собрании собственников жилья. Прекращение права собственности на старое жилье совпадет по времени с регистрацией права на новое.

Указывается, что квартиры будут даваться с полной внутренней отделкой, которая соответствует уровню комфорт-класса.

Отдельная поправка в документе касается ипотечников. В законопроекте предусмотрена норма о замене предмета ипотеки с сохранением условий и обязательств. Владельцы неприватизированных квартир смогут сохранить соцнаем или получить новую квартиру в собственность.

Тем, кто владеет нежилыми помещениями, предоставят право выбора — получить равнозначное помещение или денежную компенсацию по рыночной стоимости. Нуждающимся окажут помощь в переселении.

Пользователи соцсетей уже прокомментировали сообщение Собянина. Больше всего они рады тому, что останутся жить в прежнем районе. Многие, правда, недоумевают, почему нельзя было учесть все эти пункты сразу. Другие жалуются, что живут в разваливающемся двухэтажном доме, который расселять не собираются.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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