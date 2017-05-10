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10 мая 2017
15:52  10 мая 2017 0

Все импортное на свалку! Путин заставил чиновников шифроваться

Заседание штаба по оценке текущей социально-экономической ситуации в Курганской области , чиновники, штаб антикризис, мониторы в зале правительства
Госслужащим придется зашифровать свою перепискуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава государства Владимир Путин утвердил стратегию развития информационного общества в России. Программа будет реализована в течение 2017—2030 годов.

Стратегия подразумевает, что импортное оборудование программного обеспечения и электронной компонентной базы до 2030 года должно быть полностью заменено на российское, сообщает RT.

Кроме того, федеральные чиновники будут обязаны использовать в работе при электронной переписке только российские средства шифрования.

Как пишет «Национальная служба новостей», в указе президента уточняется, что российское правительство должно утвердить план реализации стратегии и перечень показателей ее осуществления до 1 октября 2017 года.

Нина Калинина
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