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17 мая 2017
12:25  17 мая 2017 1

Таможня добро не давала. Из России за год вывели 326 млрд рублей

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., доллары, деньги
Деньги утекают за границуФото: Pixabay

Федеральная таможенная служба выявила вывод средств из России за рубеж на 326,1 млрд рублей. Как уточнили в ведомстве, деньги были выведены в период с 1 января 2016 года по 31 марта 2017 года.

Как уточнили в пресс-службе ФТС РФ, за 14 месяцев было выявлено более 10 тысяч случаев незаконного вывода денежных средств за рубеж. Общая сумма составила 326,1 млрд рублей, сообщает RNS.

По данным ФТС, с 2013 по 2015 годы незаконный вывод капитала из страны составил 1,2 трлн рублей.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что объем операций по незаконному выводу денег за рубеж упал более чем в два раза: в 2015 году сумма выведенных средств, по ее данным, составила 500 млрд рублей, а в 2016 году — 190 млрд рублей.

Два года назад ФТС с ЦБ разработали механизм противодействия схемам вывода денежных средств из России. Как подчеркнули в пресс-службе ФТС, речь идет о схемах, основанных на заявлении в декларациях на товары недостоверных сведений о стоимости, подлежащей оплате в пользу нерезидентов. Кроме того, с 2016 года ФТС проводит работу по организации превентивного противодействия деятельности фирм-однодневок.

Нина Калинина
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