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19 июля 2017
19:23  19 июля 2017 0

«Это второй дом». Журналист НТВ похвастался шикарной свадьбой в США. ФОТО

Влюбленные предпочли зарегистрироваться в СШАФото: издание Starhit

Ведущий телеканала НТВ Андрей Самарцев разместил в Интернете фотографии с собственной шикарной свадьбы, состоявшейся на корабле на берегу Гудзона в Нью-Йорке, отметив, что этот город — его второй дом. Наряды обошлись паре в 2750 долларов.

Избранница Самарцева Анастасия живет в США уже девять лет, там же начались отношения возлюбленных, поэтому журналист НТВ так привык к Нью-Йорку.

«Этот город уже давно стал вторым домом. Думаю, я провожу там не меньше времени, чем в Москве, учитывая специфику моей работы и еженедельные путешествия», — заявил Самарцев.

При этом журналист отметил, что не хотел бы регистрироваться в российском ЗАГСе, слушая от женщины «с гнездом на голове» заученные пошлые фразы.

После прогулки по побережью гости отправились на вечеринку, где их ждал двухъярусный торт с итальянским кремом и свежими фруктами, пишет obozrevatel.com.

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Фото: издание Starhit

Лев Истомин
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