Ведущий телеканала НТВ Андрей Самарцев разместил в Интернете фотографии с собственной шикарной свадьбы, состоявшейся на корабле на берегу Гудзона в Нью-Йорке, отметив, что этот город — его второй дом. Наряды обошлись паре в 2750 долларов.
Избранница Самарцева Анастасия живет в США уже девять лет, там же начались отношения возлюбленных, поэтому журналист НТВ так привык к Нью-Йорку.
«Этот город уже давно стал вторым домом. Думаю, я провожу там не меньше времени, чем в Москве, учитывая специфику моей работы и еженедельные путешествия», — заявил Самарцев.
При этом журналист отметил, что не хотел бы регистрироваться в российском ЗАГСе, слушая от женщины «с гнездом на голове» заученные пошлые фразы.
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