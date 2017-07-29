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29 июля 2017
16:39  29 июля 2017 0

Напитки из мяса уже фасуют в Германии

Мясник отметил, что его продукт пользуется спросомФото: Николай Бастриков

В Германии начали продавать напитки из мяса. Несколько европейских стран заключили договоры на реализацию, сообщает «Экономика сегодня». На данный момент разработаны три вкуса: «Бомбейская говядина», «Стейк» и «Королевская курица».

Автор идеи, мясник Петер Классен сообщил, что заключил соглашения с производителями во Франции, Люксембурге и Бельгии. Также немецкий мясник отметил, что наблюдает большой интерес потребителей к своему продукту.

Для приготовления «жидкого мяса», продукт обжаривается с овощами и варится в бульоне. Затем разминается в пюре до консистенции какао. Напиток фасуется и подвергается стерилизации.

Агентство Nation News напоминает, что красное мясо вызывает рак. Данные подтвердили американские ученые.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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