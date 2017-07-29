Напитки из мяса уже фасуют в Германии

В Германии начали продавать напитки из мяса. Несколько европейских стран заключили договоры на реализацию, сообщает «Экономика сегодня». На данный момент разработаны три вкуса: «Бомбейская говядина», «Стейк» и «Королевская курица».
Автор идеи, мясник Петер Классен сообщил, что заключил соглашения с производителями во Франции, Люксембурге и Бельгии. Также немецкий мясник отметил, что наблюдает большой интерес потребителей к своему продукту.
Для приготовления «жидкого мяса», продукт обжаривается с овощами и варится в бульоне. Затем разминается в пюре до консистенции какао. Напиток фасуется и подвергается стерилизации.
Агентство Nation News напоминает, что красное мясо вызывает рак. Данные подтвердили американские ученые.