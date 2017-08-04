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04 августа 2017
Главные новости Москвы
15:35  04 августа 2017 0

Scooter приехали в Крым ради хорошего гонорара. Киев возмущен

Музыканты не обратили внимания на угрозы КиеваФото: официальный Instagram немецкой группы

Культовая немецкая группа Scooter приехала в Крым с большим концертом, несмотря на то, что Киев официально запретил музыкантам посещать полуостров, пригрозив сроком до восьми лет лишения свободы за нарушение правил пересечения границы Украины.

По словам российского музыкального обозревателя Бориса Барабанова, которые приводит «Национальная служба новостей», в Европе популярность Scooter заметно снизилась, у команды очень мало серьезных хитов. Однако в России группа по-прежнему востребована, поэтому музыканты и приезжают сюда, чтобы заработать деньги.

Европейские СМИ отмечают, что участники группы вряд ли попадут за решетку, но им могут ограничить въезд на Украину на срок в три года.

Ранее «URA.RU писало, что немецкая музыкальная команда выступит в Крыму 4 августа на фестивале ZBFest.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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