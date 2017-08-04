Культовая немецкая группа Scooter приехала в Крым с большим концертом, несмотря на то, что Киев официально запретил музыкантам посещать полуостров, пригрозив сроком до восьми лет лишения свободы за нарушение правил пересечения границы Украины.
По словам российского музыкального обозревателя Бориса Барабанова, которые приводит «Национальная служба новостей», в Европе популярность Scooter заметно снизилась, у команды очень мало серьезных хитов. Однако в России группа по-прежнему востребована, поэтому музыканты и приезжают сюда, чтобы заработать деньги.
Европейские СМИ отмечают, что участники группы вряд ли попадут за решетку, но им могут ограничить въезд на Украину на срок в три года.
Ранее «URA.RU писало, что немецкая музыкальная команда выступит в Крыму 4 августа на фестивале ZBFest.